※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼かなぐすくじどうかん巨大めいろ・「みんなでアニメのドアをひらいてみよう」（午前１０時、金城（かなぐすく）児童館、～３日）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）
▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）
▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）
▼陶工来琉４００年記念琉球王国のやきもの（午前８時、首里城公園、～１０月５日）
■音楽
▼Ｓｔｕｖ９（スタブナイン）コンサート・『Ｄｒｅａｍｅｒ』ＣＤ発売記念ワンマンライブ（午後７時、浦添市てだこホール）
■祭り
第１１回うるま市エイサーまつり（前夜祭）（午後６時４０分、うるま市役所本庁、～４日）
■アート・展覧会
▼「レザーカービング」比嘉美智子の世界（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～３日）
▼発掘調査速報展２０１６（県立埋蔵文化財センター、～４日）
▼第５９回ＧＯＤＡＣセミナー「新しい研究船『かいめい』で探る日本の海底資源」特別展示（県立図書館、～４日）
▼現代沖縄陶工展「金城吉彦・博美」～作陶の軌跡～（壺屋焼物博物館、～２２日）
▼第５回二科会写真部 沖縄支部展、第２９回みかんの会絵画展、トマト定点ＰＲＡＹＥＲ＜祈り＞久貝清次展（絵画）（那覇市民ギャラリー、～４日）
▼うーじ染め展『包む』（ニシムイ西森美術、～１０月２日）
▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）
▼所蔵資料展 地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）
■タイムスのイベント
美のアジマー 第２回なは骨董祭（タイムスビル１階エントランス、午前９時半～午後６時、～４日）