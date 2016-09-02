※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

▼城ヨガｉｎ北中城（午後６時半、中城城跡）

▼集英社刊『沖縄を変えた男』文庫化記念・トーク＆サイン会（午後７時半、ジュンク堂書店那覇店）

▼かなぐすくじどうかん巨大めいろ・「みんなでアニメのドアをひらいてみよう」（午前１０時、金城（かなぐすく）児童館）

▼重度障がい者向け在宅ｗｅｂ講習会（午後２時、～１０日）

▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）

▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）

▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）

▼企画展「陶工来琉４００年記念 琉球王国のやきもの」（午前８時、首里城公園、～１０月５日）

■演劇・舞台

▼最強の一人芝居フェスティバル ¨ＩＮＤＥＰＥＮＤＥＮＴ¨３ｒｄ Ｓｅａｓｏｎ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ／ＪＡＰＡＮ ＴＯＵＲ（午後３時、沖縄市民小劇場あしびなー）

■講演・研修

▼元祖・図解で考える 久恒啓一氏講演会（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）

▼第８回ＡＲＧ建築セミナー 絵本で叶える夢のマイホーム（午後１時半、浦添市てだこホール）

▼リノベーションまちづくり講演会＠沖縄市（午後３時、沖縄市民会館）

■祭り

▼第１１回うるま市エイサーまつり（午後４時半、うるま市与那城総合公園陸上競技場、～４日）

■アート・展覧会

▼「レザーカービング」比嘉美智子の世界（茶房＆酒房 毬・パレットくもじ９Ｆ）

▼平成２８年度企画展「発掘調査速報展２０１６」（沖縄県立埋蔵文化財センター、～４日）

▼第５９回ＧＯＤＡＣセミナー「新しい研究船『かいめい』で探る日本の海底資源」特別展示（県立図書館、～４日）

▼現代沖縄陶工展「金城吉彦・博美」～作陶の軌跡～（壺屋焼物博物館、～２２日）

▼第５回 二科会 写真部 沖縄支部展（写真展）（那覇市民ギャラリー、～４日）

▼第２９回 みかんの会 絵画展（那覇市民ギャラリー、～４日）

▼うーじ染め展『包む』・第３８回ニシムイ西森美術企画展（ニシムイ西森美術、～１０月２日）

▼トマト 定点ＰＲＡＹＥＲ＜祈り＞ 久貝清次展（絵画）（那覇市民ギャラリー、～４日）

▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）

▼県公文書館所蔵資料展 地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）

■タイムスのイベント

▼美のアジマー 第２回なは骨董（こっとう）祭（タイムスビル１階エントランス、午前９時半～午後６時、あすまで）

▼沖縄こども環境調査隊２０１６シンポジウム「地球の声を伝えよう―海の生き物と環境保全―」（タイムスホール、午後２～４時半）

▼第５９回全沖縄高校バスケットボール選手権大会（午前９時、糸満高校ほか）

▼第４０期タイムス女性倶楽部第５回講演会【講師＝賀数仁然さん（琉球歴史研究家）】（午後２時、ロワジールホテル那覇）