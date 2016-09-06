※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼２０１６沖縄市民平和の日記念行事（午後６時半、沖縄市民会館）
▼沖縄お化け屋敷２０１６「恐怖のかくれんぼ屋敷」（午後１２時半、沖縄アウトレットモールあしびなー、～１９日）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）
▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）
▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）
▼企画展「陶工来琉４００年記念 琉球王国のやきもの」（午前８時、首里城公園、～１０月５日）
■健康・福祉
▼中部徳洲会病院無料公開健康講座「大腸がんについて」（午後４時半、イオンモール沖縄ライカム）
■音楽
▼９・７命どぅ宝うまんちゅコンサート・沖縄を基地の島から平和発信の島へ！（午後７時、日本聖公会沖縄教区センターベッテルハイムホール）
■演劇・舞台
▼郷土劇場「Ｏｈ！笑いけんさんぴん」（午後７時、沖縄市民小劇場あしびなー）
■講演・研修
▼市民講座 知られざる琉球の歴史文化（午後２時、那覇市首里公民館）
▼南部徳洲会病院医療講演（午前１０時、那覇市民会館）
■アート・展覧会
▼現代沖縄陶工展「金城吉彦・博美」～作陶の軌跡～（壺屋焼物博物館、～２２日）
▼うーじ染め展『包む』（ニシムイ西森美術、～１０月２日）
▼大西忠保写真展・沖縄－裏町の記憶、砂川喜代絵画展～色彩へのオマージュ～、第３回写真を楽しむ会写真展（那覇市民ギャラリー、～１１日）
▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）
▼所蔵資料展地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）
■タイムスのイベント
▼山城艸翠書作展～みちびかれて（タイムスギャラリー、午前１０時～午後６時、～１１日）
▼大久保寛司の輝く経営未来塾２０１６ ｃｈａｎｇｅ代表理事・妃乃あんじ氏「宝塚で学んだプロフェッショナル精神～東北復興人材支援に生かす～」（午後２時、タイムスホール）