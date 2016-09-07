沖縄本島地方は７日、気圧の谷や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となっており、雷を伴い激しい雨の降っている所がある。沖縄気象台は午後３時までに、南城市と八重瀬町に土砂災害警戒情報を発表。降り続く大雨のため土砂災害の危険度が高まっているとして、両地域に厳重な警戒を呼び掛けている。

本島中南部には大雨・洪水警報が出ており、低い土地の浸水や河川の増水に警戒が必要。

各地の警報・注意報は次の通り。（７日午後３時現在）

【警報】

那覇市［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水

宜野湾市［発表］大雨(浸水害)、洪水

浦添市［継続］大雨(浸水害)、洪水

糸満市［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水

沖縄市［発表］洪水 ［継続］大雨(土砂災害、浸水害)

豊見城市［継続］大雨(浸水害)、洪水

うるま市［発表］大雨(浸水害) ［継続］洪水

南城市［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水

読谷村［発表］大雨(浸水害)、洪水

嘉手納町［発表］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水

北谷町［発表］大雨(浸水害)、洪水

北中城村［発表］大雨(浸水害)、洪水

中城村［発表］大雨(浸水害)、洪水

西原町［継続］大雨(浸水害)、洪水

与那原町［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水

南風原町［継続］大雨(浸水害)、洪水

渡嘉敷村［発表］大雨(土砂災害)

八重瀬町［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水

【注意報】

那覇市［継続］雷、波浪

宜野湾市［継続］雷、波浪

浦添市［継続］雷、波浪

名護市［継続］大雨、雷、波浪、洪水

糸満市［継続］雷、波浪

沖縄市［継続］雷、波浪

豊見城市［継続］雷、波浪

うるま市［継続］雷、波浪

南城市［継続］雷、波浪

国頭村［継続］大雨、雷、波浪、洪水

大宜味村［継続］大雨、雷、波浪、洪水

東村［継続］大雨、雷、波浪、洪水

今帰仁村［継続］大雨、雷、波浪、洪水

本部町［継続］大雨、雷、波浪、洪水

恩納村［継続］大雨、雷、波浪、洪水

宜野座村［継続］大雨、雷、波浪、洪水

金武町［継続］大雨、雷、波浪、洪水

伊江村［継続］大雨、雷、波浪

読谷村［継続］雷、波浪

嘉手納町［継続］雷、波浪

北谷町［継続］雷、波浪

北中城村［継続］雷、波浪

中城村［継続］雷、波浪

西原町［継続］雷、波浪

与那原町［継続］雷、波浪

南風原町［継続］雷

渡嘉敷村［継続］雷、波浪、洪水

座間味村［継続］大雨、雷、波浪、洪水

粟国村［継続］大雨、雷、波浪

渡名喜村［継続］大雨、雷、波浪

伊平屋村［継続］大雨、雷、波浪、洪水

伊是名村［継続］大雨、雷、波浪、洪水

久米島町［継続］大雨、雷、波浪、洪水

八重瀬町［継続］雷、波浪