※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼ｃｏｃｏ ｍａｒｃｈｅ・雑貨市（午前１１時、浦添市てだこホール）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）
▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）
▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）
▼企画展「陶工来琉４００年記念琉球王国のやきもの」（午前８時、首里城公園、～１０月５日）
■健康・福祉
▼南部徳洲会病院医療講演（午前１０時、那覇市民会館）
▼中部徳洲会病院無料公開健康講座「下肢静脈瘤～足のボコボコ気になりませんか？～」（午後４時半、イオンモール沖縄ライカム）
■祭り
▼とまりんフェスタ２０１６（とまりん、～１１日）
■アート・展覧会
▼リニューアル記念おきなわいちば写真展（カフェユニゾン、～１０月３日）
▼現代沖縄陶工展「金城吉彦・博美」～作陶の軌跡～（壺屋焼物博物館、～２２日）
▼うーじ染め展『包む』（ニシムイ西森美術、～１０月２日）
▼大西忠保写真展・沖縄－裏町の記憶、砂川喜代絵画展～色彩へのオマージュ、第３回写真を楽しむ会写真展（那覇市民ギャラリー、～１１日）
▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）
▼所蔵資料展地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）
■タイムスのイベント
▼山城艸翠書作展～みちびかれて～（タイムスギャラリー、午前１０時～午後６時、～１１日）