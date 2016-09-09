※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼ふれあい体験室ワークショップ「ふれたい博士の土器文様しらべ」（午前１０時、県立博物館・美術館）
▼沖縄お化け屋敷２０１６「恐怖のかくれんぼ屋敷」（午前１１時半、沖縄アウトレットモールあしびなー、～１９日）
▼第２１回日米ジョイントコンサート（午後７時、沖縄市民会館）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）
▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）
▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）
▼第３回おきなわ新喜劇ツアー『世界のヤッケームン大会』浦添市（午後３時、浦添市てだこホール）
▼中城公園「植物・昆虫観察会」（午前９時半、県営中城公園）
■音楽
▼ＳＵＢＡＲＵ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ミュージカル女優が贈る ＳＯＮＧ＆ＴＡＬＫ ＳＨＯＷ ｉｎ ＯＫＩＮＡＷＡ（午後４時、パレット市民劇場）
▼山内昌也歌三線×ヴァイオリン岡田光樹 リサイタル永遠の響きⅣ～琉球舞踊西村綾乃氏を迎えて～（午後２時、沖縄市民小劇場あしびなー）
■伝統芸能
▼第１５回芸能祭（琉球民謡音楽協会）（午後６時、那覇市民会館）
▼琉球舞踊公演「琉球舞踊特選会」（午後２時、国立劇場おきなわ）
■講演・研修
▼第５４０回土曜教養講座「沖縄在来のナガコショウは宝物」（午後２時、沖縄大学）
▼第５回就職活動サポートセミナー（午前１０時、県立図書館）
■祭り
とまりんフェスタ２０１６（とまりん、～１１日）
■アート・展覧会
▼企画展「陶工来琉４００年記念琉球王国のやきもの」（首里城公園、～１０月５日）
▼リニューアル記念おきなわいちば写真展（カフェユニゾン、～１０月３日）
▼大西忠保写真展沖縄－裏町の記憶－、砂川喜代絵画展～色彩へのオマージュ～、第３回写真を楽しむ会写真展（那覇市民ギャラリー、～１１日）
▼現代沖縄陶工展「金城吉彦・博美」～作陶の軌跡～（壺屋焼物博物館、～２２日）
▼うーじ染め展『包む』（ニシムイ西森美術、～１０月２日）
▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）
▼所蔵資料展地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）
■タイムスのイベント
▼山城艸翠書作展～みちびかれて～（タイムスホール、午前１０時～午後６時、～１１日まで）
▼ 第５９回全沖縄高校バスケットボール選手権大会（沖縄市体育館、午前９時）