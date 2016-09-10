■催し物

「恐怖のかくれんぼ屋敷」は好評につき、２５日まで延長されることになりました
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「恐怖のかくれんぼ屋敷」は好評につき、２５日まで延長されることになりました

▼沖縄お化け屋敷２０１６「恐怖のかくれんぼ屋敷」（午前１０時半、沖縄アウトレットモールあしびなー、～１９日）

▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）

▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）

▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）

▼２０１６ｂａｌｌｅｔ「小品を楽しむ会」（午後６時、沖縄市民小劇場あしびなー）

▼第３回おきなわ新喜劇ツアー『世界のヤッケームン大会』沖縄市（午後３時、沖縄市民会館）

▼企画展「陶工来琉４００年記念　琉球王国のやきもの」（午前８時、首里城公園、～１０月５日）

■こども

▼異文化交流サロン「スポーツ交流」（午前９時半、ＪＩＣＡ沖縄国際センター）

■音楽

▼第８回みんなと共に、愛の架け橋世界の輪・コンサート（午後６時、浦添市てだこホール）

▼仲宗根健音楽事務所九月コンサート（午後５時半、パレット市民劇場）▼第１５回記念　尚志会芸能祭（午後６時、那覇市民会館）

■スポーツ

▼第５９回全沖縄高校バスケットボール選手権大会【決勝】　午前１０時、沖縄市体育館

▼第６１回九州・沖縄ボディビル選手権大会（午前１０時、名護市民会館）

■講演・研修

▼「沖縄の言語と文化」連続講座（午後２時、那覇市首里公民館）

▼沖縄の子どもの貧困を考える本島縦断キャラバン（午後１時、沖縄女子短期大学）

■祭り

▼とまりんフェスタ２０１６（とまりん（泊ふ頭開発））

■アート・展覧会

▼リニューアル記念　おきなわいちば写真展（カフェユニゾン、～１０月３日）

▼大西忠保写真展　沖縄　－裏町の記憶－・１９７２－１９９８～２００３そして２０１２まで（那覇市民ギャラリー）

▼現代沖縄陶工展「金城吉彦・博美」～作陶の軌跡～（壺屋焼物博物館、～２２日）

▼うーじ染め展『包む』・第３８回ニシムイ西森美術企画展（ニシムイ西森美術、～１０月２日）

▼大西忠保写真展　沖縄－裏町の記憶－　１９７２－１９９８～２００３そして２０１２まで（那覇市民ギャラリー）

▼砂川喜代　絵画展　～色彩へのオマージュ～（那覇市民ギャラリー）

▼第３回　写真を楽しむ会　写真展（那覇市民ギャラリー）

▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）

▼県公文書館所蔵資料展　地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。