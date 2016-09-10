■催し物
▼沖縄お化け屋敷２０１６「恐怖のかくれんぼ屋敷」（午前１０時半、沖縄アウトレットモールあしびなー、～１９日）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）
▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）
▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）
▼２０１６ｂａｌｌｅｔ「小品を楽しむ会」（午後６時、沖縄市民小劇場あしびなー）
▼第３回おきなわ新喜劇ツアー『世界のヤッケームン大会』沖縄市（午後３時、沖縄市民会館）
▼企画展「陶工来琉４００年記念 琉球王国のやきもの」（午前８時、首里城公園、～１０月５日）
■こども
▼異文化交流サロン「スポーツ交流」（午前９時半、ＪＩＣＡ沖縄国際センター）
■音楽
▼第８回みんなと共に、愛の架け橋世界の輪・コンサート（午後６時、浦添市てだこホール）
▼仲宗根健音楽事務所九月コンサート（午後５時半、パレット市民劇場）▼第１５回記念 尚志会芸能祭（午後６時、那覇市民会館）
■スポーツ
▼第５９回全沖縄高校バスケットボール選手権大会【決勝】 午前１０時、沖縄市体育館
▼第６１回九州・沖縄ボディビル選手権大会（午前１０時、名護市民会館）
■講演・研修
▼「沖縄の言語と文化」連続講座（午後２時、那覇市首里公民館）
▼沖縄の子どもの貧困を考える本島縦断キャラバン（午後１時、沖縄女子短期大学）
■祭り
▼とまりんフェスタ２０１６（とまりん（泊ふ頭開発））
■アート・展覧会
▼リニューアル記念 おきなわいちば写真展（カフェユニゾン、～１０月３日）
▼大西忠保写真展 沖縄 －裏町の記憶－・１９７２－１９９８～２００３そして２０１２まで（那覇市民ギャラリー）
▼現代沖縄陶工展「金城吉彦・博美」～作陶の軌跡～（壺屋焼物博物館、～２２日）
▼うーじ染め展『包む』・第３８回ニシムイ西森美術企画展（ニシムイ西森美術、～１０月２日）
▼大西忠保写真展 沖縄－裏町の記憶－ １９７２－１９９８～２００３そして２０１２まで（那覇市民ギャラリー）
▼砂川喜代 絵画展 ～色彩へのオマージュ～（那覇市民ギャラリー）
▼第３回 写真を楽しむ会 写真展（那覇市民ギャラリー）
▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）
▼県公文書館所蔵資料展 地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）
※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。