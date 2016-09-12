※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■タイムスのイベント
▼９０回記念国展工芸沖縄展（県立博物館・美術館、午前９時～午後６時、入場料＝一般１２００円、小中高５００円、～１０月２日）
■催し物
▼タイムス就職フォーラム（午後０時半、浦添市てだこホール）
▼沖縄お化け屋敷２０１６「恐怖のかくれんぼ屋敷」（午後１２時半、沖縄アウトレットモールあしびなー、～１９日）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）
▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）
▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）
■アート・展覧会
▼企画展「陶工来琉４００年記念琉球王国のやきもの」（首里城公園、～１０月５日）
▼第９０回記念国展工芸沖縄展（県立博物館・美術館、～１０月２日）
▼コラージュ・絵画展（県民ギャラリー）（午前９時、県立博物館・美術館、～１８日）
▼アーチスト宣言‼魂の再生と癒やし展（県立博物館・美術館県民ギャラリー、～１５日）
▼リニューアル記念おきなわいちば写真展（カフェユニゾン、～１０月３日）
▼現代沖縄陶工展「金城吉彦・博美」～作陶の軌跡～（壺屋焼物博物館、～２２日）
▼ソンリサの会水彩画教室展、第７回沖縄みずえの会沖縄水彩画展（那覇市民ギャラリー、～１８日）
▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）
▼所蔵資料展 地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）