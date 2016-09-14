※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼沖縄お化け屋敷２０１６「恐怖のかくれんぼ屋敷」（午後１２時半、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２５日）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）
▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）
▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）
▼企画展「陶工来琉４００年記念琉球王国のやきもの」（午前８時、首里城公園、～１０月５日）
▼第２６回北海道物産展ｉｎ沖縄（午前１０時、デパートリウボウ、～１９日）
■健康・福祉
▼プロから学ぶ、最先端療法！ツボを押さえて自然治癒力を高める！健康セミナー（午後６時半、県総合福祉センター、きょうまで）
■伝統芸能
▼沖縄芝居鑑賞教室「しまくとぅばの日」関連企画（午後２時、国立劇場おきなわ）
■相談
▼人権困りごと相談所・宜野湾市（午後１時半、宜野湾市役所）
▼人権困りごと相談所・北谷町（午前１０時、北谷町役場）
■アート・展覧会
▼学芸員による展示解説会（県立博物館・美術館）、アーチスト宣言‼魂の再生と癒やし展（同県民ギャラリー、きょうまで）、コラージュ・絵画展（同県民ギャラリー、～１８日）
▼リニューアル記念 おきなわいちば写真展（カフェユニゾン、～１０月３日）
▼現代沖縄陶工展「金城吉彦・博美」～作陶の軌跡～（壺屋焼物博物館、～２２日）
▼うーじ染め展『包む』（ニシムイ西森美術、～１０月２日）
▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）
▼ソンリサの会 水彩画教室展、第７回沖縄みずえの会沖縄水彩画展（那覇市民ギャラリー、～１８日）
▼所蔵資料展地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）
■タイムスのイベント
▼９０回記念国展工芸沖縄展（県立博物館・美術館、午前９時～午後６時、入場料＝一般１２００円、小中高５００円、～１０月２日）