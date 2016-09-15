※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

「国展工芸沖縄展」、那覇市の県立博物館・美術館で開催中です
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「国展工芸沖縄展」、那覇市の県立博物館・美術館で開催中です

■催し物

　▼名護市老人クラブ連合会第３０回芸能大会（午後２時、名護市民会館）

　▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）

　▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）

　▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）

　▼企画展「陶工来琉４００年記念琉球王国のやきもの」（午前８時、首里城公園、～１０月５日）

　▼第２６回北海道物産展ｉｎ沖縄（午前１０時、デパートリウボウ、～１９日）

■健康・福祉

　▼無料公開健康講座「第２回脳卒中講座・脳卒中になってしまったら」（午後４時半、イオンモール沖縄ライカム）

■音楽

　▼琉球交響楽団０歳児からのコンサートてだこシリーズＶｏｌ．２・木管五重奏ピーターとおおかみ（午後２時、浦添市てだこホール）

■伝統芸能

　▼沖縄芝居鑑賞教室「しまくとぅばの日」関連企画（午後２時、国立劇場おきなわ、あすまで）

■講演・研修

　▼ＭＥＣ食ってなあに？沖縄長寿を取り戻す（午後５時、沖縄大学）

■アート・展覧会

　▼コラージュ・絵画展（県立博物館・美術館県民ギャラリー、～１８日）

　▼リニューアル記念　おきなわいちば写真展（カフェユニゾン、～１０月３日）

　▼現代沖縄陶工展「金城吉彦・博美」～作陶の軌跡～（壺屋焼物博物館、～２２日）

　▼うーじ染め展『包む』（ニシムイ西森美術、～１０月２日）

　▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）

　▼ソンリサの会　水彩画教室展、第７回沖縄みずえの会沖縄水彩画展（那覇市民ギャラリー、～１８日）

　▼所蔵資料展地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）

■タイムスのイベント

　▼９０回記念国展工芸沖縄展（県立博物館・美術館、午前９時～午後６時、入場料＝一般１２００円、小中高５００円、～１０月２日）