※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼名護市老人クラブ連合会第３０回芸能大会（午後２時、名護市民会館）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）
▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）
▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）
▼企画展「陶工来琉４００年記念琉球王国のやきもの」（午前８時、首里城公園、～１０月５日）
▼第２６回北海道物産展ｉｎ沖縄（午前１０時、デパートリウボウ、～１９日）
■健康・福祉
▼無料公開健康講座「第２回脳卒中講座・脳卒中になってしまったら」（午後４時半、イオンモール沖縄ライカム）
■音楽
▼琉球交響楽団０歳児からのコンサートてだこシリーズＶｏｌ．２・木管五重奏ピーターとおおかみ（午後２時、浦添市てだこホール）
■伝統芸能
▼沖縄芝居鑑賞教室「しまくとぅばの日」関連企画（午後２時、国立劇場おきなわ、あすまで）
■講演・研修
▼ＭＥＣ食ってなあに？沖縄長寿を取り戻す（午後５時、沖縄大学）
■アート・展覧会
▼コラージュ・絵画展（県立博物館・美術館県民ギャラリー、～１８日）
▼リニューアル記念 おきなわいちば写真展（カフェユニゾン、～１０月３日）
▼現代沖縄陶工展「金城吉彦・博美」～作陶の軌跡～（壺屋焼物博物館、～２２日）
▼うーじ染め展『包む』（ニシムイ西森美術、～１０月２日）
▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）
▼ソンリサの会 水彩画教室展、第７回沖縄みずえの会沖縄水彩画展（那覇市民ギャラリー、～１８日）
▼所蔵資料展地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）
■タイムスのイベント
▼９０回記念国展工芸沖縄展（県立博物館・美術館、午前９時～午後６時、入場料＝一般１２００円、小中高５００円、～１０月２日）