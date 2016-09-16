※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼首里城公園中秋の宴（午後６時半、首里城公園、～１８日）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）
▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）
▼沖縄お化け屋敷２０１６「恐怖のかくれんぼ屋敷」（午前１１時半、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２５日）
▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）
▼ふれあい体験室ワークショップ「ふれたい博士の土器文様しらべ」（午前１０時、県立博物館・美術館）
▼カラオケ同友会チャリティーコンサート（午後６時半、パレット市民劇場）
▼地域めぐり出前ステージ２０１６（午後３時、南城市文化センターシュガーホール）
▼じんぶん館フリーマーケット（午前９時半、いちゅい具志川じんぶん館）
▼企画展「陶工来琉４００年記念琉球王国のやきもの」（午前８時、首里城公園、～１０月５日）
▼北海道物産展ｉｎ沖縄（午前１０時、デパートリウボウ、～１９日）
■伝統芸能
▼真踊流仲本吉江琉舞道場仲本のり子独演会（午後６時半、国立劇場おきなわ）
▼沖縄芝居鑑賞教室・「しまくとぅばの日」関連企画（午後２時、国立劇場おきなわ、きょうまで）
■講演・研修
▼沖縄呼吸ケアセミナー（午前１０時、浦添市てだこホール）
▼美術館学芸員講座「アジアコレクションの魅力」（午後２時、県立博物館・美術館）
■アート・展覧会
▼コラージュ・絵画展（県立博物館・美術館県民ギャラリー、～１８日）
▼リニューアル記念おきなわいちば写真展（カフェユニゾン、～１０月３日）
▼現代沖縄陶工展「金城吉彦・博美」～作陶の軌跡～（壺屋焼物博物館、～２２日）
▼うーじ染め展『包む』（ニシムイ西森美術、～１０月２日）
▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）
▼ソンリサの会水彩画教室展、沖縄みずえの会沖縄水彩画展（那覇市民ギャラリー、～１８日）
▼所蔵資料展地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）
■タイムスのイベント
９０回記念国展工芸沖縄展（沖縄県立博物館・美術館、午前９時～午後６時、入場料＝一般１２００円、小中高５００円、～１０月２日）