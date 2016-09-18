■催し物
▼９０回記念国展工芸沖縄展（１０月２日まで）午前９時～午後６時、沖縄県立博物館・美術館。入場料＝一般１２００円、小中高５００円
▼アメリカ大学・大学院留学フェア（午後１時、浦添市てだこホール）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）
▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）
▼沖縄お化け屋敷２０１６「恐怖のかくれんぼ屋敷」（午前１０時半、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２５日）
▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）
▼企画展「陶工来琉４００年記念 琉球王国のやきもの」（午前８時、首里城公園、～１０月５日）
▼第２６回北海道物産展 ｉｎ 沖縄デパートリウボウ（午前１０時、デパートリウボウ）
■演劇・舞台
▼敬老の日特別企画 劇団伊良波公演（午後１２時、ユインチホテル南城）
▼劇団でいご座 仲田幸子一行 敬老の日公演２０１６（午後２時、沖縄市民会館）
■アート・展覧会
▼第９０回記念国展 工芸沖縄展（県立博物館・美術館、～１０月２日）
▼リニューアル記念 おきなわいちば写真展（カフェユニゾン、～１０月３日）
▼現代沖縄陶工展「金城吉彦・博美」～作陶の軌跡～（壺屋焼物博物館、～２２日）
▼Ｇｒｅｅｎ Ｍｙｔｈｏｌｏｇｙ ｆｒｏｍ Ｏｋｉｎａｗａ―みどりの写真とデザイン展―・沖縄のデザインフォトの展示会（ＥＳＴＩＮＡＴＥ ＨＯＴＥＬ、～２５日）
▼うーじ染め展『包む』・第３８回ニシムイ西森美術企画展（ニシムイ西森美術、～１０月２日）
▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）
※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。