※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）▼沖縄お化け屋敷２０１６「恐怖のかくれんぼ屋敷」（午後１２時半、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２５日）▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）▼企画展「陶工来琉４００年記念 琉球王国のやきもの」（午前８時、首里城公園、～１０月５日）
■アート・展覧会
根っこの会水彩画展、第４２回沖縄女流美術展（絵画・版画・彫刻・染色・インスタレーション・他）（那覇市民ギャラリー、～２５日）▼Ｇｒｅｅｎ Ｍｙｔｈｏｌｏｇｙ ｆｒｏｍ Ｏｋｉｎａｗａ―みどりの写真とデザイン展―・沖縄のデザインフォトの展示会（ＥＳＴＩＮＡＴＥ ＨＯＴＥＬ、～２５日）▼おきなわいちば写真展（カフェユニゾン、～１０月３日）▼現代沖縄陶工展「金城吉彦・博美」～作陶の軌跡～（壺屋焼物博物館、～２２日）▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）▼所蔵資料展 地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）