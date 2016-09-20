　沖縄タイムス社は、宮古島市と共催でインターナショナルフラコンペティション「カギマナフラ・イン・宮古島２０１６」を開催します。

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伊良部大橋で１５０９人が一斉に踊った昨年の様子
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伊良部大橋で１５０９人が一斉に踊った昨年の様子

伊良部大橋で１５０９人が一斉に踊った昨年の様子

　宮古島の美しい自然環境を国内外に発信し、ハワイ・マウイ島との姉妹都市提携５１年目を迎え、ハワイの伝統芸能である「フラ」を通じた文化交流観光事業です。

　▽期間　１０月１３日（木）　～１７日（月）

　▽主催　宮古島市、沖縄タイムス社

　▼１３日午後１時～奉納祈願舞＝伊良部島
　▼１４日午後６時半～スペシャルハワイアンショー＝マティダ市民劇場
　▼１５日午前９時半～ハワイアンフララリー＝伊良部島・池間島・来間島、午後２時半～フラパレード＝下里大通り、午後５時～トゥリバー・フラ（ホイケ）＝トゥリバー海浜公園、同時開催ハローキティミニショー＝トゥリバー海浜公園、午後６時～ワークショップ＝トゥリバー海浜公園
▼１６日午前１０時半～インターナショナルフラコンペティション＝マティダ市民劇場、午後７時～後夜祭クルージングルアウメレフラパーティー＝Ｅｎｔｅｒｔａｉｍｅｎｔ　Ｃｒｕｉｓｅｒ　Ｍｏｎｔ　Ｂｌａｎｃ
▼１７日午前７時～フラ・カンファレンス＝ホテルアトールエメラルド

　▽観覧料　スペシャルハワイアンショー＝前売り券３５００円（大人）、２５００円（小人）、コンペティション＝１５００円（大人、小人）※大人は１３歳以上、小人は１３歳未満の就学児、未就学児はひざ上無料だが、席を確保する場合小人料金。

　▽問い合わせ　カギマナフラ宮古島実行委員会（太平洋文化交流協会内）、電話０９８（８６３）４１５２。詳しくはホームページでご確認ください。http://www.kagimanahula.com/