※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）

▼沖縄お化け屋敷２０１６「恐怖のかくれんぼ屋敷」（午後１２時半、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２５日）▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）▼企画展「陶工来琉４００年記念 琉球王国のやきもの」（午前８時、首里城公園、～１０月５日）

■健康・福祉

▼中部徳洲会病院 無料公開健康講座「小児の上手な薬の飲ませ方」（午後４時半、イオンモール沖縄ライカム）

■講演・研修

▼これからの主権者教育－その課題と展望－～共に歩むという視点から～（午後６時半、那覇市ぶんかテンブス館）

▼沖縄県民カレッジ「沖縄の自然と希少な昆虫たち」（午後２時、沖縄県南部合同庁舎）

■アート・展覧会

▼根っこの会 水彩画展（那覇市民ギャラリー、～２５日）▼大琉球写真絵巻（名護市民会館、～２５日）▼第９０回記念国展 工芸沖縄展（県立博物館・美術館、～１０月２日）▼企画展「日本民藝館８０周年 沖縄の工芸展－柳宗悦と昭和１０年代の沖縄」（展覧会）（県立博物館・美術館、～１０月２３日）▼ＪＡＧＤ沖縄グラフィックデザイン展２０１６ たのしいデザイン（県立博物館・美術館、～２５日）▼リニューアル記念 おきなわいちば写真展（カフェユニゾン、～１０月３日）▼現代沖縄陶工展「金城吉彦・博美」～作陶の軌跡～（壺屋焼物博物館、～２２日）▼Ｇｒｅｅｎ Ｍｙｔｈｏｌｏｇｙ ｆｒｏｍ Ｏｋｉｎａｗａ―みどりの写真とデザイン展―・沖縄のデザインフォトの展示会（ＥＳＴＩＮＡＴＥ ＨＯＴＥＬ、～２５日）▼うーじ染め展『包む』・第３８回ニシムイ西森美術企画展（ニシムイ西森美術、～１０月２日）▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）▼第４２回 沖縄女流美術展（絵画・版画・彫刻・染色・インスタレーション・他）（那覇市民ギャラリー、～２５日）▼県公文書館所蔵資料展 地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）

■タイムスの催し

▼９０回記念国展工芸沖縄展（１０月２日まで）午前９時～午後６時、沖縄県立博物館・美術館、入場料＝一般１２００円、小中高５００円