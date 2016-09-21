議事録削除、解明進まず さらに参考人聴取へ 那覇市議会中間報告

４月の那覇市議会臨時会の議事録で、市長発言の一部が議会の許可を得ないまま削除された問題を受け、議会運営委員会の渡久地政作委員長は２０日、９月定例会本…