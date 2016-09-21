■タイムスの催し
▼９０回記念国展工芸沖縄展 午前９時～午後６時、県立博物館・美術館 入場料＝一般１２００、小中高５００円（～１０月２日）
■催し物
「コザ×桜坂」シネマコネクション 【ＦＡＫＥ】【永遠のヨギー】（午前１１時、沖縄市民小劇場あしびなー、～２４日）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）
▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）
▼沖縄お化け屋敷２０１６「恐怖のかくれんぼ屋敷」（午前１０時半、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２５日）
▼沖縄ｅ‐ｎｏデパート（午前１０時、タイムスビル、～２５日）
▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）
▼河出書房新社刊「沖縄の乱 燃える癒しの島」野里洋さんトーク＆サイン会（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）
▼陶工来琉４００年記念琉球王国のやきもの（午前８時、首里城公園、～１０月５日）
▼【ハンズオン＠沖縄】ｍｙＴｈｉｎｇｓでハジメテノ「ＩｏＴ」 ＃ＭＡ＿２０１６ ｂｙ ＭａｓｈｕｐＡｗａｒｄｓ２０１６（午後７時、宜野湾ベイサイド情報センターＧｗａｖｅ）
■演劇・舞台
▼緑間バレエスタジオ発表会（午後６時、那覇市民会館）
■講演・研修
▼シンポジウム「しまくとぅばの日」条例制定１０年を迎えて その課題と可能性―次代につなぐために私達が考える継承のあり方（午後２時、県立博物館・美術館）
■アート・展覧会
▼大琉球写真絵巻（名護市民会館、～２５日）
▼企画展「日本民藝館８０周年 沖縄の工芸展－柳宗悦と昭和１０年代の沖縄」（展覧会）（県立博物館・美術館、～１０月２３日）
▼ＪＡＧＤ沖縄グラフィックデザイン展２０１６ たのしいデザイン（県立博物館・美術館、～２５日）
▼リニューアル記念 おきなわいちば写真展（カフェユニゾン、～１０月３日）
▼現代沖縄陶工展「金城吉彦・博美」～作陶の軌跡～（壺屋焼物博物館、きょうまで）
▼Ｇｒｅｅｎ Ｍｙｔｈｏｌｏｇｙ ｆｒｏｍ Ｏｋｉｎａｗａ―みどりの写真とデザイン展（ＥＳＴＩＮＡＴＥ ＨＯＴＥＬ、～２５日）
▼うーじ染め展『包む』（ニシムイ西森美術、～１０月２日）
▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）
▼根っこの会水彩画展、沖縄女流美術展（絵画・版画・彫刻・染色・インスタレーション・他）（那覇市民ギャラリー、～２５日）
※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。