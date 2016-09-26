26日午後２時20分ごろ、鹿児島県奄美南部で震度５弱、沖縄本島北部で震度３の地震があった。この地震による津波の心配はない。

気象庁によると震源地は沖縄本島近海で、震源の深さは約４０キロ、マグニチュードは５．７と推定されている。

那覇市久茂地の沖縄タイムス本社では、地震による揺れはあったが、物が落ちたり、棚から本が落ちたりすることはなかった。

気象庁によると、揺れの強かった地域では今後１週間程度、最大震度５弱程度の地震が発生する恐れがあり、特に、今後２～３日は規模の大きな地震が発生することがあるという。今後の地震活動に注意するよう呼びかけている。

各地の震度は次の通り。

鹿児島県

震度５弱 知名町瀬利覚

震度４ 瀬戸内町与路島＊ 和泊町国頭 和泊町和泊＊

与論町茶花＊

震度３ 瀬戸内町請島＊ 瀬戸内町加計呂麻島＊

奄美市名瀬港町 徳之島町亀津＊ 天城町平土野＊

伊仙町伊仙＊ 知名町知名＊ 与論町麦屋

震度２ 大和村思勝＊ 宇検村湯湾＊ 瀬戸内町西古見

瀬戸内町古仁屋＊ 奄美市笠利町里＊

奄美市名瀬幸町＊ 奄美市住用町西仲間＊

天城町当部

震度１ 鹿児島十島村悪石島＊ 龍郷町屋入 龍郷町浦＊

喜界町滝川 喜界町湾＊

沖縄県

震度３ 名護市港＊ 国頭村奥 国頭村辺土名＊ 東村平良＊

今帰仁村仲宗根＊ 本部町役場＊ 恩納村恩納＊

伊平屋村我喜屋 伊平屋村役場＊

震度２ 名護市宮里 名護市豊原 大宜味村大兼久＊

宜野座村宜野座＊ 金武町金武＊ 伊是名村仲田＊

那覇市樋川 那覇市港町＊ 宜野湾市野嵩＊

浦添市安波茶＊ 糸満市潮崎町＊ 沖縄市美里＊

読谷村座喜味 北谷町桑江＊ 北中城村喜舎場＊

中城村当間＊ 西原町与那城＊ 豊見城市翁長＊

与那原町上与那原＊ 南風原町兼城＊

渡嘉敷村渡嘉敷＊ 座間味村座間味＊

うるま市みどり町＊ うるま市石川石崎＊

うるま市与那城平安座＊ うるま市与那城饒辺＊

八重瀬町具志頭＊ 八重瀬町東風平＊

南城市玉城字玉城 南城市知念久手堅＊

南城市玉城富里＊ 南城市佐敷＊ 南城市大里仲間＊

震度１ 伊江村東江前＊ 粟国村浜 那覇空港

嘉手納町嘉手納＊ 渡名喜村渡名喜＊

久米島町謝名堂 久米島町比嘉＊