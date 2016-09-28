■催し物
▼９０回記念国展工芸沖縄展 午前９時～午後６時、県立博物館・美術館 入場料＝一般１２００円、小中高５００円（～１０月２日）
▼第３回親子で安心♪パパ・ママ就活セミナー（午前１０時、官公労共済会館）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）
▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～３０日）
▼「ぼくの道具」刊行記念 写真家・石川直樹さんトーク＆サイン会（午後７時、ジュンク堂書店那覇店）
▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）
▼陶工来琉４００年記念 琉球王国のやきもの（午前８時、首里城公園、～１０月５日）
■アート・展覧会
▼ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、～３０日）
▼所蔵資料展 地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）
▼第７回添石幸安・艶子夫婦展（写真）、第９回リラの会絵画展、写遊・潤（写真）（那覇市民ギャラリー、～１０月２日）
▼琉球藍染工房藍色リズム（青砂工芸館、～１０月１０日）
▼日本民藝館８０周年 沖縄の工芸展－柳宗悦と昭和１０年代の沖縄（県立博物館・美術館、～１０月２３日）
▼おきなわいちば写真展（午前１１時半、カフェユニゾン、～１０月３日）
▼宮城忍漆喰シーサー展『遊と造形Ⅱ』（壺屋焼物博物館、～１０月２日）
▼うーじ染め展『包む』（ニシムイ西森美術、～１０月２日）
※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。