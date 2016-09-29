※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～１０月３１日）▼南の島の洞くつ探検（午前１０時、おきなわワールド文化王国・玉泉洞、きょうまで）▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０月１０日）▼企画展「陶工来琉４００年記念 琉球王国のやきもの」（午前８時、首里城公園、～１０月５日）
■タイムスの催し
沖縄タイムスふるさと元気応援企画 長寿・芭蕉布・シークヮーサー 自然あふれるぶながやの里「結の村大宜味物産・観光と芸能フェア」 午前１０時半～午後６時半（～１０月２日）
■健康・福祉
那覇市地域ふれあいデイサービス 敬老の祝い（午後２時、パレット市民劇場）▼中部徳洲会病院 無料公開健康講座「健康的な食生活について」（午後４時半、イオンモール沖縄ライカム）
■アート・展覧会
ウージ染め・てぃさーじ展（道の駅豊崎、きょうまで）▼所蔵資料展地図と絵図（県公文書館、～１０月９日）▼第７回添石幸安・艶子夫婦展（写真）、第９回リラの会絵画展、写遊・潤（写真）（那覇市民ギャラリー、～１０月２日）▼琉球藍染工房藍色リズム（青砂工芸館、～１０月１０日）▼日本民藝館８０周年 沖縄の工芸展－柳宗悦と昭和１０年代の沖縄（県立博物館・美術館、～１０月２３日）▼デジタルデザイン展（県立博物館・美術館県民ギャラリー、～１０月２日）▼おきなわいちば写真展（カフェユニゾン、～１０月３日）▼宮城忍漆喰シーサー展『遊と造形Ⅱ』（壺屋焼物博物館、～１０月２日）▼うーじ染め展『包む』（ニシムイ西森美術、～１０月２日）