■催し物
▼結の村 大宜味 物産・観光と芸能フェア・沖縄タイムスふるさと元気応援企画（午前１０時、タイムスビル）
▼９０回記念国展工芸沖縄展（最終日）午前９時～午後６時、沖縄県立博物館・美術館、入場料＝一般１２００円、小中高５００円
▼第１４回全沖縄高等学校対抗ボウリング選手権大会 午前９時、エナジックボウル美浜
▼第４１期タイムス女性倶楽部第１回講演会【講師＝秋野暢子さん（女優）】午後２時、かりゆしアーバンリゾート・ナハ
▼映画「Ａ ＦＩＬＭ ＡＢＯＵＴ ＣＯＦＦＥＥ」（午前１０時半、午後２時、宜野座村文化センター がらまんホール）
▼沖縄の実力コーヒー店が一同に揃う、今までにないコーヒーフェスティバル（午前１０時、宜野座村文化センター がらまんホール）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～３１日）
▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０日）
▼企画展「陶工来琉４００年記念 琉球王国のやきもの」（午前８時、首里城公園、～５日）
▼沖縄旅フェスタ２０１６・国内・海外から観光情報や物産が集結。旅の魅力満載！（午前１１時、沖縄コンベンションセンター）
▼ハッピーハロウィン２０１６（カヌチャリゾート、～３１日）
■講演・研修
▼自死遺族支援講演会（午後２時、県立博物館・美術館）
▼ピンクリボンセミナー もっと知ってほしい乳がんのこと（午後２時、県立博物館・美術館）
▼「宮良瑛子展－いのち」関連催事 ギャラリートーク（午後２時、県立博物館・美術館）
■アート・展覧会
▼県公文書館所蔵資料展 地図と絵図（県公文書館、～９日）
▼第七回 添石 幸安・艶子 夫婦展（写真）（那覇市民ギャラリー）
▼第９回 リラの会 絵画展（那覇市民ギャラリー）
▼写遊・潤（写真）（那覇市民ギャラリー）
▼第９０回記念国展 工芸沖縄展・ー黎明から現代 匠の系譜ー（県立博物館・美術館）
▼琉球藍染工房 藍色リズム。（青砂工芸館、～１０日）
▼企画展「日本民藝館８０周年 沖縄の工芸展－柳宗悦と昭和１０年代の沖縄」（展覧会）（県立博物館・美術館、～２３日）
▼デジタルデザイン展（県立博物館・美術館）
▼リニューアル記念 おきなわいちば写真展（カフェユニゾン、～３日）
▼宮城忍 漆喰シーサー展『遊と造形Ⅱ』（壺屋焼物博物館）
▼うーじ染め展『包む』・第３８回ニシムイ西森美術企画展（ニシムイ西森美術）
※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。