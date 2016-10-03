非常に強い台風１８号の接近に伴い、各自治体は３日午前１０時半現在、２８市町村で避難所計５６カ所を開設し、計６１人が自主避難している。各避難所は次の通り。
【那覇】那覇市役所本庁舎、市保健所、市津波避難ビル、小禄南公民館、若狭公民館、石嶺公民館、首里公民館
【名護】名護市役所、屋部支所、屋我地支所、羽地支所、久志支所、辺野古公民館
【うるま】勝連地区公民館、石川消防署、うるま市役所本庁舎
【沖縄】かりゆし園、沖縄市役所
【宜野湾】老人福祉センター
【浦添】浦添市役所
【豊見城】豊見城市立中央公民館、豊見城市役所の
【南城】南城市役所大里庁舎、玉城庁舎
【国頭】楚洲あさひの丘
【今帰仁】今帰仁村コミュニティセンター
【本部】本部町役場
【恩納】恩納村役場
【宜野座】宜野座区公民館、城原区公民館、漢那区公民館、福山区公民館、惣慶区公民館、松田区公民館
【読谷】読谷村役場
【嘉手納】嘉手納町役場
【北谷】保健相談センター、ちゃたんニライセンター
【北中城】北中城福祉センター、北中城村立中央公民館
【中城】中城南小学校、吉の浦会館
【西原】西原町役場
【南風原】南風原町役場
【渡嘉敷】渡嘉敷村役場
【座間味】座間味村役場
【久米島】久米島町役場仲里庁舎、具志川農村環境改善センター
【八重瀬】八重瀬町役場庁舎
【糸満】糸満市役所
【大宜味】田嘉里公民館、謝名城公民館、村立喜如嘉公民館
【与那原】町社会福祉センター
【伊江】農村環境改善センター、伊江村役場