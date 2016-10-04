　総合企画部主計担当兼総務担当次長（総合企画部総務担当次長）宜野座嗣徳▽リスク管理部リスク管理担当兼法務担当兼お客様サービス担当上席調査役（総合企画部主計担当上席調査役）知念真史▽企業支援部企業支援担当上席調査役（企業支援部企業支援担当主任調査役）金城安雄▽監査部業務監査担当業務役（審査部審査担当業務役）大山正人▽事務集中センター事務集中担当主任調査役（企業支援部企業支援担当上席調査役）宮川泰▽審査部審査担当業務役（監査部業務監査担当業務役）佐久本薫