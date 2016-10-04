久米島で依然3660世帯が停電 電柱が複数倒れているとの情報も

台風１８号接近から一夜明けた４日正午現在、沖縄県の久米島町で３６６０世帯、今帰仁村で１０世帯が依然停電している。沖縄電力は「電柱が何本か倒れていると…