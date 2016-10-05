※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城～琉球王国への誘い～（出発＝午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～１１月３０日）▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～３１日）▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０日）▼ハッピーハロウィン２０１６（カヌチャリゾート、～３１日）

■相談

無料調停相談会（午前１０時、沖縄市農民研修センター）

■アート・展覧会

真榮田文子個展（ラット＆シープ、～３１日）▼所蔵資料展 地図と絵図（県公文書館、～９日）▼琉球藍染工房 藍色リズム（青砂工芸館、～１０日）▼日本民藝館８０周年 沖縄の工芸展－柳宗悦と昭和１０年代の沖縄（県立博物館・美術館、～２３日）▼「映画看板職人の絵描き塾」作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１１月５日）▼ソンリサの会水彩画展（沖縄市役所、～７日）▼カメラのモリヤマ写真道場「裏磐梯撮影ツアー写真展」（沖縄銀行本店、～１２日）▼新生美術秋展・絵画、写真クラブアングル第１０回グループ展、比嘉博水彩画展（那覇市民ギャラリー、～９日）