※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城～琉球王国への誘い（出発＝午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～１１月３０日）▼高台と平地をつなぐ松川～歴史・民俗探訪（午前１０時、那覇市近辺）▼みんなでつむぐ思い出の海洋博展（午前８時半、海洋博公園、～１０日）、熱帯の植物体験イベント「カラーリーフでしおり作り」（午後１時半、同園熱帯ドリームセンター、～３０日）▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～３１日）▼ハロウィンスイーツパーティ（午後３時、カヌチャリゾート）、ハッピーハロウィン２０１６（同、～３１日）▼沖縄タイムス社刊「さきがけ！歴男塾」発売記念賀数仁然さんトーク＆サイン会（午後５時、ジュンク堂書店那覇店）

■こども

県子どもの本研究会「絵本おはなし会」（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）

■音楽

Ｂüｒｏ ＤａｎＫダンケコンサートシリーズ シーズン２Ｖｏｌ．３小菅優ピアノリサイタル（午後７時、パレット市民劇場）

■講演・研修

「自分史にも使える？ 文章初級講座」（午前１１時、ジュンク堂書店那覇店）▼市民公開講座 大腸癌の予防と治療（午後０時半、豊見城中央病院）

■アート・展覧会

真榮田文子個展（ラット＆シープ、～３１日）▼所蔵資料展地図と絵図（県公文書館、～９日）▼みちくさうるま写真展２０１２‐２０１６（Ｇａｌｌｅｒｙはらいそ、～２２日）▼琉球藍染工房藍色リズム。（青砂工芸館、～１０日）▼日本民藝館８０周年沖縄の工芸展－柳宗悦と昭和１０年代の沖縄（県立博物館・美術館、～２３日）▼琉球の雅 漆～いま・むかし～展（沖縄科学技術大学院大学、～３０日）▼「映画看板職人の絵描き塾」作品展（パレットくもじ９Ｆ茶房＆酒房毬、～１１月５日）▼新生美術秋展・絵画、写真クラブアングル第１０回グループ展、比嘉博水彩画展（那覇市民ギャラリー、～９日）▼“時雨月”左藤玲朗×島袋克史Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ２０１６（ＧＡＲＢ ＤＯＭＩＮＧＯ、～１０日）