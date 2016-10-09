９日午前３時２８分ごろ、沖縄本島近海を震源地とする地震があり、中城村当間で震度３を観測した。沖縄気象台によると震源の深さは約６０キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は４．３。この地震による津波の心配はないという。

各地の震度は次の通り（＊印は気象庁以外の震度観測点についての情報）。

震度２＝名護市港＊、国頭村辺土名＊、恩納村恩納＊、那覇市港町＊、宜野湾市野嵩＊、沖縄市美里＊、読谷村座喜味、嘉手納町嘉手納＊、北谷町桑江＊、北中城村喜舎場＊、西原町与那城＊、与那原町上与那原＊、渡嘉敷村渡嘉敷＊、座間味村座間味＊、渡名喜村渡名喜＊、うるま市みどり町＊、うるま市石川石崎＊、南城市佐敷＊、久米島町謝名堂

震度１＝名護市宮里、名護市豊原、国頭村奥、大宜味村大兼久＊、東村平良＊、今帰仁村仲宗根＊、本部町役場＊、宜野座村宜野座＊、金武町金武＊、伊江村東江前＊、粟国村浜、粟国村役場＊、那覇市樋川、那覇空港、浦添市安波茶＊、糸満市潮崎町＊、豊見城市翁長＊、南風原町兼城＊、うるま市与那城平安座＊、うるま市与那城饒辺＊、八重瀬町東風平＊、南城市玉城字玉城、南城市知念久手堅＊、南城市玉城富里＊、南城市大里仲間＊、久米島町山城、久米島町仲泊＊、久米島町比嘉＊