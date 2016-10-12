※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■タイムスのイベント
▼カギマナフラｉｎ宮古島（宮古島市、～１７日）
■催し物
▼２０１６沖縄市秋の大植木市（午前９時、沖縄市農民研修センター、～１６日）
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城～琉球王国への誘い（午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～１１月３０日）
▼沖縄県産本フェアｉｎ東風平（午前１１時、ニシムイ西森美術、～３０日）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～３１日）
▼ハッピーハロウィン２０１６（カヌチャリゾート、～３１日）
■相談
▼県行政書士会主催街頭無料相談会（午後１時、伊江村役場）
■アート・展覧会
▼真榮田文子個展（ラット＆シープ、～３１日）
▼みちくさうるま写真展２０１２‐２０１６（Ｇａｌｌｅｒｙはらいそ、～２２日）
▼日本民藝館８０周年沖縄の工芸展－柳宗悦と昭和１０年代の沖縄（県立博物館・美術館、２３日）
▼「映画看板職人の絵描き塾」作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１１月５日）
▼沖縄女子学園教育作品展示会（沖縄市役所、～１４日）
▼琉球の雅 漆～いま・むかし～展（沖縄科学技術大学院大学、～３０日）
▼仲里依子絵画展、赤嶺愼次絵画個展、第１９回高良憲義個展（那覇市民ギャラリー、～１６日）