※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■タイムスのイベント
▼カギマナフラｉｎ宮古島 宮古島市（～１７日）
■催し物
▼２０１６沖縄市秋の大植木市（午前９時、沖縄市農民研修センター、～１６日）
▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ・五感で楽しむ体験型庭園（午前１０時、パレットくもじ、～１１月１２日）
▼第３０回沖縄県トータルリビングショウ２０１６（午前１０時、沖縄コンベンションセンター、～１６日）
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城～琉球王国への誘い～（午前９時半・午後２時・午後４時、首里城公園、～１１月３０日）
▼高台と平地をつなぐ松川～歴史・民俗探訪～（午前１０時、那覇市近辺）
▼県産本フェアｉｎ東風平（午前１１時、ニシムイ西森美術、～３０日）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～３１日）
▼ハッピーハロウィン２０１６（カヌチャリゾート、～３１日）
■こども
▼０歳児からのコンサート パレットシリーズＶｏ．３ きいてみよう！弦楽器！ ♪音で楽しむ♪うんどうかい（午後２時、パレット市民劇場）
■演劇・舞台
▼劇団ＯＯＣ第４回本公演「幻想列車」（午後８時、わが街の小劇場）
■講演・研修
▼第３回ふれあい講座「中南米編」（午後７時、独立行政法人国際協力機構沖縄国際センター＝ＪＩＣＡ沖縄）
▼第１２回芸術学専攻教養講座（午後６時、県立芸術大学、１４・２１日）
■アート・展覧会
▼真榮田文子個展（ラット＆シープ、～３１日）
▼みちくさうるま写真展２０１２‐２０１６（Ｇａｌｌｅｒｙはらいそ、～２２日）
▼日本民藝館８０周年沖縄の工芸展－柳宗悦と昭和１０年代の沖縄（県立博物館・美術館、～２３日）
▼「映画看板職人の絵描き塾」作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１１月５日）
▼沖縄女子学園教育作品展示会（沖縄市役所）
▼琉球の雅 漆～いま・むかし～展（沖縄科学技術大学院大学、～３０日）
▼仲里依子絵画展、赤嶺愼次絵画個展、第１９回高良憲義個展・絵画（那覇市民ギャラリー、～１６日）