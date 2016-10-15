※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

▼２０１６沖縄市秋の大植木市（午前９時、沖縄市農民研修センター）▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」・五感で楽しむ体験型庭園（午前１０時、パレットくもじ、～１１月１２日）▼インターナショナル フラ コンペティション カギマナフラｉｎ宮古島２０１６（午前１０時半、マティダ市民劇場）▼第３０回県トータルリビングショウ２０１６（午前１０時、沖縄コンベンションセンター）▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城 ～琉球王国への誘い～・毎日３回出発（午前９時半～／午後２時～／午後４時～）（首里城公園、～１１月３０日）▼ガイドと歩く那覇まちま～い まちに息づく島唄の生命の力～ノリノリ♪夕暮れ民謡酒場～（午後５時半、国際通り、～１１月２７日）▼第３９回ニシムイ西森美術企画展 県産本フェア ｉｎ 東風平（午前１１時、ニシムイ西森美術、～３０日）▼第４回沖縄終活フェア～Ｒｅｌｉｆｅ 新たな人生を楽しむ～・ご家族、ご友人と一緒にご参加ください（午前１０時、沖縄コンベンションセンター）▼熱帯の植物体験イベント「カラーリーフでしおり作り」（午後１時半、海洋博公園 熱帯ドリームセンター、～３０日）▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～３１日）▼比嘉周作朗読会 ＶＯＬ．４８「アンパンマン～かみしばいと音とふうせんのＳＨＯＷ～」・紙芝居とバルーンアートによるショー（午後２時、ジュンク堂書店那覇店）▼城ヨガｉｎ北中城（午前７時半、しおさい公苑）▼ハッピーハロウィン２０１６（カヌチャリゾート、～３１日）

■演劇・舞台

▼劇団ＯＯＣ（ダブルオーシー）第四回本公演「幻想列車」（午後２時、わが街の小劇場）▼錦秋 沖縄芝居特別公演 時代人情劇 佛桑華（あかばなー）、時代舞踊劇 割符 （わいふ）（午後１時、パレット市民劇場）▼錦秋 沖縄芝居特別公演 時代人情劇 佛桑華（あかばなー）、時代舞踊劇 割符 （わいふ）（午後６時、パレット市民劇場）

■相談

▼県行政書士会主催 街頭無料相談会（午前１０時、石垣市の大濱信泉記念館）

■祭り

▼フィリピンビクトリーフェスティバル ｉｎ 南城 ２０１６・南城市制１０周年連携イベント（午前１０時、がんじゅう駅南城）

■アート・展覧会

▼企画展「日本民藝館８０周年 沖縄の工芸展－柳宗悦と昭和１０年代の沖縄」（展覧会）（県立博物館・美術館、～２３日）▼琉球の雅 漆 ～いま・むかし～展（沖縄科学技術大学院大学、～３０日）▼仲里依子 絵画展・絵画（那覇市民ギャラリー）▼赤嶺愼次 絵画個展・絵画（那覇市民ギャラリー）▼第１９回 高良憲義 個展 キンザーに強奪された小湾、城間 米軍属女性暴行殺人事件 慰安婦・高江、辺野古新基地ＮＯＮ・絵画（那覇市民ギャラリー）