※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

パレットくもじ
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パレットくもじ

■催し物

　▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ　ＢＹ　ＮＡＫＥＤ」（午前１０時、パレットくもじ、～１１月１２日）

　▼ガイドと歩く那覇まちま～い　首里城～琉球王国への誘い（午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～１１月３０日）

　▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～３１日）

　▼ハッピーハロウィーン２０１６（カヌチャリゾート、～３１日）

■アート・展覧会

　▼真榮田文子個展（ラット＆シープ、～３１日）

　▼みちくさうるま写真展２０１２‐２０１６（Ｇａｌｌｅｒｙはらいそ、～２２日）

　▼日本民藝館８０周年　沖縄の工芸展－柳宗悦と昭和１０年代の沖縄（県立博物館・美術館、～２３日）

　▼「映画看板職人の絵描き塾」作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１１月５日）

　▼もとぶ記念病院ＡｒｔＰｒｏｊｅｃｔ２０１６希望のカタチ展７－まる・マル・円形・ほとんどまん丸（県立博物館・美術館、～２３日）

　▼紅型×写真二人展　金城宏次・豊里友行（ギャラリー・プルミエ、～２４日）

　▼琉球の雅　漆～いま・むかし～展（沖縄科学技術大学院大学、～３０日）

　▼第２７回全琉秀作写真選抜展（那覇市民ギャラリー、～２３日）