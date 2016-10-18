※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」（午前１０時、パレットくもじ、～１１月１２日）▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城～琉球王国への誘い～（午前９時半・午後２時・午後４時、首里城公園、～１１月３０日）▼沖縄県産本フェアｉｎ東風平（午前１１時、ニシムイ西森美術、～３０日）▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～３１日）▼ハッピーハロウィン２０１６（カヌチャリゾート、～３１日）
■健康・福祉
南部徳洲会病院医療講演（午前１０時、県立武道館）
■音楽
第１６回虹の音の会ギターフェス・秋の夜のひと時を（午後７時、パレット市民劇場）
■講演・研修
第６回世界のウチナーンチュ大会連携イベント「日系社会連携セミナー」（午後１時半、ＪＩＣＡ沖縄国際センター）
■アート・展覧会
真榮田文子個展（ラット＆シープ、～３１日）▼日本民藝館８０周年 沖縄の工芸展－柳宗悦と昭和１０年代の沖縄（県立博物館・美術館、～２３日）▼「映画看板職人の絵描き塾」作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１１月５日）▼もとぶ記念病院ＡｒｔＰｒｏｊｅｃｔ２０１６ 希望のカタチ展７（県立博物館・美術館、～２３日）▼紅型×写真二人展 金城宏次・豊里友行（ギャラリー・プルミエ、～２４日）▼琉球の雅 漆～いま・むかし～展（沖縄科学技術大学院大学、～３０日）▼第２７回全琉秀作写真選抜展（那覇市民ギャラリー、～２３日）