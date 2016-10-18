「ウチナーの血に誇り」 26歳で目覚めた帰属意識 【夢紡ぐ次代の県系人・上】





■デイビッド・ジョーンズさん（35） 県系２世 ハワイ在住 １７年ぶりの沖縄で目の当たりにしたエイサー。青年たちが打ち鳴らす勇壮な太鼓の音が、腹の中…