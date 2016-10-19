※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」・五感で楽しむ体験型庭園（午前１０時、パレットくもじ、～１１月１２日）
▼チャペル朗読会「銀河鉄道の夜」大人が楽しむ読み語り（午後３時・午後７時、沖縄都ホテル）
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城～琉球王国への誘い～（午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～１１月３０日）
▼沖縄県産本フェアｉｎ東風平（午前１１時、ニシムイ西森美術、～３０日）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～３１日）
▼ハッピーハロウィン２０１６（カヌチャリゾート、～３１日）
■健康・福祉
▼２０１６年度くすりと健康のフェア（午後７時、パレット市民劇場）
■アート・展覧会
▼真榮田文子個展（ラット＆シープ、～３１日）
▼みちくさうるま写真展２０１２‐２０１６（Ｇａｌｌｅｒｙはらいそ、～２２日）
▼日本民藝館８０周年 沖縄の工芸展－柳宗悦と昭和１０年代の沖縄（県立博物館・美術館、～２３日）
▼「映画看板職人の絵描き塾」作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１１月５日）
▼もとぶ記念病院ＡｒｔＰｒｏｊｅｃｔ２０１６ 希望のカタチ展７（県立博物館・美術館、～２３日）
▼紅型×写真二人展 金城宏次・豊里友行（ギャラリー・プルミエ、～２４日）
▼琉球の雅 漆～いま・むかし～展（沖縄科学技術大学院大学、～３０日）
▼第２７回全琉秀作写真選抜展（那覇市民ギャラリー、～２３日）
■タイムスのイベント
▼琉球ダイハツ販売「ムーヴキャンバス展示会」（タイムスビル１階エントランス）