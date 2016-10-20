※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」（午前１０時、パレットくもじ、～１１月１２日）
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城～琉球王国への誘い（午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～１１月３０日）
▼沖縄県産本フェアｉｎ東風平（午前１１時、ニシムイ西森美術、～３０日）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～３１日）
▼ＯＲＩＯＮ ＯＫＴＯＢＥＲ ＦＥＳＴ（午後６時、オリオンビール園やんばるの森、～２９日）
▼糸満で働く 仕事マッチング合同企業説明会・就職フェア―（午後１時、首里天楼別邸）
▼ハッピーハロウィン２０１６（カヌチャリゾート、～３１日）
■健康・福祉
▼「全国ヌチグスイ化計画～沖縄の健康素材でいきいきと！」展（午前１０時、県立武道館）
■相談
▼県行政書士会主催街頭無料相談会＝那覇市役所（午前９時）、同＝糸満市役所（午前１０時）
■講演・研修
▼第１２回芸術学専攻教養講座（午後６時、県立芸術大学）
■アート・展覧会
▼真榮田文子個展（ラット＆シープ、～３１日）
▼金城幸彦写真展（沖縄メディカル病院、～３１日）
▼みちくさうるま写真展２０１２‐２０１６（Ｇａｌｌｅｒｙはらいそ、～２２日）
▼日本民藝館８０周年 沖縄の工芸展－柳宗悦と昭和１０年代の沖縄（県立博物館・美術館、～２３日）
▼「映画看板職人の絵描き塾」作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１１月５日）
▼もとぶ記念病院ＡｒｔＰｒｏｊｅｃｔ２０１６ 希望のカタチ展７（県立博物館・美術館、～２３日）
▼紅型×写真二人展 金城宏次・豊里友行（ギャラリー・プルミエ、～２４日）
▼琉球の雅 漆～いま・むかし～展（沖縄科学技術大学院大学、～３０日）
▼第２７回全琉秀作写真選抜展（那覇市民ギャラリー、～２３日）
■タイムスのイベント
▼琉球ダイハツ販売「ムーヴキャンバス展示会」（タイムスビル１階エントランス、２１日まで）