※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼ブックニック！・読書しながらまち歩き（午後１時、那覇市内）
▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」（午前１０時、パレットくもじ、～１１月１２日）
▼第５回世界若者ウチナーンチュ大会沖縄２０１６（県内各地、～２３日）
▼沖縄ファミリーマートプレゼンツ シネマピクニック（午後６時、宜野座村総合体育館、～１１月２７日）
▼地域子育てワイワイプラザｉｎキリ短 みんなで遊ぼう！（午後２時、沖縄キリスト教学院大学・同短期大学）
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城～琉球王国への誘い（午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～１１月３０日）
▼沖縄県産本フェアｉｎ東風平（午前１１時、ニシムイ西森美術、～３０日）
▼熱帯の植物体験イベント「カラーリーフでしおり作り」（午後１時半、海洋博公園熱帯ドリームセンター、～３０日）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～３１日）
▼沖縄宇宙通信所「宇宙の日」施設一般公開（午前１０時、恩納村・宇宙航空研究開発機構沖縄宇宙通信所）
▼ＯＲＩＯＮ ＯＫＴＯＢＥＲ ＦＥＳＴ （午後６時、オリオンビール園やんばるの森、～２９日）
▼ハッピーハロウィン２０１６（カヌチャリゾート、～３１日）
■健康・福祉
▼「全国ヌチグスイ化計画～沖縄の健康素材でいきいきと！」展（午前１０時、県立武道館、あすまで）
■音楽
▼沖縄マンドリンアンサンブル 第３０回定期演奏会（午後６時半、パレット市民劇場）
■相談
▼税理士会・成年後見制度と相続税の無料相談会（午前１０時、サンエー那覇メインプレイス）
▼県行政書士会街頭無料相談会（午前１０時、イオン具志川ショッピングセンター）
■講演・研修
▼「自分史にも使える？ 文章初級講座」全４回（午前１１時、ジュンク堂書店那覇店、２２日まで）
▼てんかん市民公開講座（午後２時、沖縄コンベンションセンター）
▼出版社Ｍｕｇｅｎ刊「砂浜にのこり、歌にきざまれた人々の夢・沖縄」発売記念比嘉良治さん＆北島角子さんトーク＆サイン会（午後５時、ジュンク堂書店那覇店）、志慶眞文雄先生の「仏教連続講座」（午後６時、同店那覇店）
▼第７回就職活動サポートセミナー出張就活サプリ（午前１０時、県立図書館）
■アート・展覧会
▼真榮田文子個展（ラット＆シープ、～３１日）
▼金城幸彦写真展（沖縄メディカル病院、～３１日）
▼みちくさうるま 写真展２０１２‐２０１６（Ｇａｌｌｅｒｙはらいそ、２２日まで）
▼日本民藝館８０周年 沖縄の工芸展－柳宗悦と昭和１０年代の沖縄（県立博物館・美術館、あすまで）
▼「映画看板職人の絵描き塾」作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１１月５日）
▼もとぶ記念病院ＡｒｔＰｒｏｊｅｃｔ２０１６ 希望のカタチ展７（県立博物館・美術館、２３日まで）
▼紅型×写真二人展 金城宏次・豊里友行（ギャラリー・プルミエ、～２４日）
▼琉球の雅 漆～いま・むかし～展（沖縄科学技術大学院大学、～３０日）
▼第２７回全琉秀作写真選抜展（那覇市民ギャラリー、２３日まで）
■タイムスのイベント
▼２０１６年度沖縄タイムス「選抜芸能祭」グランプリ部門（午後５時、タイムスホール 入場料２０００円（全席自由））