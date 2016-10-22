※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」・五感で楽しむ体験型庭園（午前１０時、パレットくもじ、～１１月１２日）
▼第５回世界若者ウチナーンチュ大会 沖縄・２０１６（沖縄県内各地）
▼ガイドと歩く那覇まちま～い まちに息づく島唄の生命の力～ノリノリ♪夕暮れ民謡酒場～（午後５時半、国際通り、～１１月２７日）
▼県営中城公園 園芸教室／草花の寄せ植え体験（午前９時半、県営中城公園）
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城 ～琉球王国への誘い～・毎日３回出発（午前９時半～／午後２時～／午後４時～）（首里城公園、～１１月３０日）
▼沖縄県産本フェアｉｎ東風平（午前１１時、ニシムイ西森美術、～３０日）
▼熱帯の植物体験イベント「カラーリーフでしおり作り」（午後１時半、海洋博公園 熱帯ドリームセンター、～３０日）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～３１日）
▼ハッピーハロウィン２０１６（カヌチャリゾート、～３１日）
■健康・福祉
▼「全国ヌチグスイ化計画～沖縄の健康素材でいきいきと！」展（午前１０時、県立武道館）
■音楽
▼清水ミチコ ３０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ『ひとりのビッグショー』（午後６時、沖縄コンベンションセンター）
■講演・研修
▼第８８回琉大２１世紀フォーラム（午後３時、沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ）
▼「島の風は、季節の名前。旧暦と暮らす沖縄」発売記念トークイベント（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）
■アート・展覧会
▼企画展「日本民藝館８０周年 沖縄の工芸展－柳宗悦と昭和１０年代の沖縄」（展覧会）（県立博物館・美術館）
▼もとぶ記念病院ＡｒｔＰｒｏｊｅｃｔ２０１６ 希望のカタチ展７ －まる・マル・円形・ほとんどまん丸－（県立博物館・美術館）
▼紅型×写真 二人展 金城宏次・豊里友行（ギャラリー・プルミエ、～２４日）
▼琉球の雅 漆 ～いま・むかし～展（沖縄科学技術大学院大学、～３０日）
▼第２７回全琉秀作写真選抜展（那覇市民ギャラリー）