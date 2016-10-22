※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

　▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ　ＢＹ　ＮＡＫＥＤ」・五感で楽しむ体験型庭園（午前１０時、パレットくもじ、～１１月１２日）

　▼第５回世界若者ウチナーンチュ大会　沖縄・２０１６（沖縄県内各地）

　▼ガイドと歩く那覇まちま～い　まちに息づく島唄の生命の力～ノリノリ♪夕暮れ民謡酒場～（午後５時半、国際通り、～１１月２７日）

　▼県営中城公園　園芸教室／草花の寄せ植え体験（午前９時半、県営中城公園）

　▼ガイドと歩く那覇まちま～い　首里城　～琉球王国への誘い～・毎日３回出発（午前９時半～／午後２時～／午後４時～）（首里城公園、～１１月３０日）

　▼沖縄県産本フェアｉｎ東風平（午前１１時、ニシムイ西森美術、～３０日）

　▼熱帯の植物体験イベント「カラーリーフでしおり作り」（午後１時半、海洋博公園　熱帯ドリームセンター、～３０日）

　▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～３１日）

　▼ハッピーハロウィン２０１６（カヌチャリゾート、～３１日）

■健康・福祉

　▼「全国ヌチグスイ化計画～沖縄の健康素材でいきいきと！」展（午前１０時、県立武道館）

■音楽

　▼清水ミチコ　３０ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ『ひとりのビッグショー』（午後６時、沖縄コンベンションセンター）

■講演・研修

　▼第８８回琉大２１世紀フォーラム（午後３時、沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ）

　▼「島の風は、季節の名前。旧暦と暮らす沖縄」発売記念トークイベント（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）

■アート・展覧会

　▼企画展「日本民藝館８０周年　沖縄の工芸展－柳宗悦と昭和１０年代の沖縄」（展覧会）（県立博物館・美術館）

　▼もとぶ記念病院ＡｒｔＰｒｏｊｅｃｔ２０１６　希望のカタチ展７　－まる・マル・円形・ほとんどまん丸－（県立博物館・美術館）

　▼紅型×写真　二人展　　金城宏次・豊里友行（ギャラリー・プルミエ、～２４日）

　▼琉球の雅　漆　～いま・むかし～展（沖縄科学技術大学院大学、～３０日）

　▼第２７回全琉秀作写真選抜展（那覇市民ギャラリー）