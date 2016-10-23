※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」・五感で楽しむ体験型庭園（午前１０時、パレットくもじ、～１１月１２日）▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城 ～琉球王国への誘い～・毎日３回出発（午前９時半、午後２時、午後４時、首里城公園、～１１月３０日）▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）▼第３９回ニシムイ西森美術企画展 沖縄県産本フェア ｉｎ 東風平（午前１１時、ニシムイ西森美術、～３０日）▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～３１日）▼ハッピーハロウィーン２０１６（カヌチャリゾート、～３１日）
■アート・展覧会
▼真榮田文子個展（ラット＆シープ、～３１日）▼金城幸彦写真展（沖縄メディカル病院、～３１日）▼「映画看板職人の絵描き塾」作品展（茶房＆酒房 毬・パレットくもじ９階、～１１月５日）▼紅型×写真 二人展 金城宏次・豊里友行（ギャラリー・プルミエ）▼琉球の雅 漆 ～いま・むかし～展（沖縄科学技術大学院大学、～３０日）