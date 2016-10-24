※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」（午前１０時、パレットくもじ、～１１月１２日）
▼高台と平地をつなぐ松川～歴史・民俗探訪～（午前１０時、那覇市近辺）
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城～琉球王国への誘い（午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～１１月３０日）
▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～３１日）
▼ハッピーハロウィン２０１６（カヌチャリゾート、～３１日）
■アート・展覧会
▼真榮田文子個展（ラット＆シープ、～３１日）
▼金城幸彦写真展（沖縄メディカル病院、～３１日）
▼「映画看板職人の絵描き塾」作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１１月５日）
▼鏡像の祖国－アルゼンチンの日系人たち（県立博物館・美術館、３０日）
▼第９回Ｐｈｏｔｏ ｉｓ ａｒｔ Ａｒｔ ｉｓ ｈｅａｒｔ展（県立博物館・美術館県民ギャラリー、～３０日）
▼琉球の雅 漆～いま・むかし～展（沖縄科学技術大学院大学、～３０日）
▼愛陶芸 大堂窯 迎里正光陶芸展（青砂工芸館、～１１月６日）
■タイムスのイベント
▼第１２回ＮＯＲＩ絵画１６人展（タイムスギャラリー、午前１０時～午後７時、入場無料 ～３０日）
▼那覇市制施行９５周年記念「正子・ロビンズ・サマーズ絵画展‐辻（チージ）、ＯＫＩＮＡＷＡそしてアメリカ」（タイムスホール、午前１０時～午後６時、入場無料 ～３１日）