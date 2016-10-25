※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■タイムスホールの催し
那覇市制施行９５周年記念「正子・ロビンズ・サマーズ絵画展―辻（チージ）、ＯＫＩＮＡＷＡそしてアメリカ」 午前１０時～午後６時、入場無料（～３１日）
■タイムスギャラリー
「第１２回ＮＯＲＩ絵画１６人展」午前１０時～午後７時、入場無料（～３０日）
■催し物
パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」（午前１０時、パレットくもじ、～１１月１２日）▼ガイドと歩く那覇まちま～い首里城 ～琉球王国への誘い～（午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～１１月３０日）▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）▼県産本フェアｉｎ東風平（午前１１時、ニシムイ西森美術、～３０日）▼三線鑑定会（午後２時、県立博物館・美術館）▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～３１日）▼ハッピーハロウィン２０１６（カヌチャリゾート、～３１日）▼「第６回世界のウチナーンチュ大会」ウェルカムイベント２０１６「空手・古武道のまち」ＮＡＨＡシンポジウム（午後６時、パレット市民劇場）
■アート・展覧会
真榮田文子個展（ラット＆シープ、～３１日）▼金城幸彦写真展（沖縄メディカル病院、～３１日）▼「映画看板職人の絵描き塾」作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ～１１月５日）▼鏡像の祖国－アルゼンチンの日系人たち（県立博物館・美術館、～３０日）▼第９回Ｐｈｏｔｏ ｉｓ ａｒｔ Ａｒｔ ｉｓ ｈｅａｒｔ展（県立博物館・美術館県民ギャラリー、～３０日）▼琉球の雅 漆～いま・むかし～展（沖縄科学技術大学院大学、～３０日）▼愛陶芸大堂窯迎里正光陶芸展（青砂工芸館、～１１月６日）