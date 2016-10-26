メニュー
検索
facebook
twitter
会員登録
ログイン
メニュー
検索
基地問題
ニュース
沖縄情報
社説・オピニオン
電子新聞
ショップ
facebook
twitter
会員登録
ログイン
トップページ
基地問題
米軍
普天間・辺野古
地位協定
尖閣
東アジア情勢
ニュース
今日のニュース
サクッと
政治
経済
社会
スポーツ
国際
文化・芸能
エンタメ
プレスリリース
深掘り
Q&A
沖縄情報
観光
交通
グルメ
W
台風
気象
動物
イベント
新スポット
新商品
釣り
高校野球
社説・オピニオン
社説
大弦小弦
タイムス✕クロス
木村草太憲法の新手
樋口耕太郎のオキナワ・ニューメディア
電子新聞
紙面一覧
お申し込み
お問い合わせ
電子新聞とは
SNS
twitter
辺野古・高江twitter
facebook
YouTube
google+
ライブカメラ
沖縄タイムスから
ワラビーブログ
運転手メシ
デジタル特集
マニフェストスイッチ
沖縄戦デジタルアーカイブ
具志頭村 空白の沖縄戦
辺野古2014
ショップ
連載・コラム
社説
大弦小弦
タイムス✕クロス
運転手メシ
しまパス会員
管理画面
会員登録
タイムス＋プラスとは
ログイン
2016年(平成28年) 10月26日 旧暦 9月26日 仏滅
基地問題
ニュース
沖縄情報
社説・オピニオン
電子新聞
SNS
デジタル特集
ショップ
米軍
普天間・辺野古
地位協定
尖閣
東アジア情勢
今日のニュース
サクッと
政治
経済
社会
スポーツ
国際
文化・芸能
エンタメ
プレスリリース
深掘り
Q&A
観光
交通
グルメ
W
台風
気象
動物
イベント
新スポット
新商品
釣り
高校野球
社説
大弦小弦
タイムス✕クロス
木村草太憲法の新手
樋口耕太郎のオキナワ・ニューメディア
紙面一覧
お申し込み
お問い合わせ
電子新聞とは
twitter
辺野古・高江twitter
facebook
YouTube
google+
ライブカメラ
沖縄タイムスから
ワラビーブログ
運転手メシ
マニフェストスイッチ
沖縄戦デジタルアーカイブ
具志頭村 空白の沖縄戦
辺野古2014
トピックス＆まとめ
「土人」発言
運転手メシ
クラウドファンディングLink-U
電子版アプリのご案内
高江ヘリパッド
情報をお寄せください
沖縄タイムス＋プラス プレミアム
おばぁタイムス（2016年10月26日）
2016年10月26日 09:00
おばぁタイムス
移民
海外県人・ハワイ
世界のウチナーンチュ大会2016
世界のウチナーンチュ大会
Tweet
この記事は有料会員（ニュースサイトプラン）限定です。
有料プランに登録すると、続きをお読み頂けます。
会員に登録して有料プランを選択する
沖縄タイムス＋プラスでは、会員プランに応じて読める記事の範囲が異なります。最大２ヶ月の無料お試し期間があります。詳しくはこちらからどうぞ。
会員の方はログイン
関連リンク
報道が契機、沖縄で親類と初対面 ニューカレドニアのイケハラさん
ハワイの沖縄県系芸能団「御冠船歌舞団」、玉陵訪問 琉舞などを奉納
笑顔の帰郷、ブラジル移民1世の當山正雄さん ウチナーンチュ大会参加最高齢の94歳
島にルーツを持つ海外移住者・家族歓迎 久米島町初の「世界の久米島ンチュ大会」
社説［ウチナーンチュ大会］多面的に絆を強めよう
[PR]メディカル広告シリーズ
がんの時代に ～治療の現場 沖縄のいま～
南部徳洲会病院
沖縄タイムス＋プラス プレミアムのバックナンバー
沖縄の耕地面積、復帰以来最小の3万8200ヘクタール 後継者不足など理由
2016年10月26日 09:25
沖縄を参考に子育て支援 九州戦略会議
2016年10月26日 09:02
基地交付金を過大交付、沖縄県内では6千万円 会計検査院調べ
2016年10月25日 09:05
不動産業者の資質向上へ 優良会員制度、沖縄で全国初導入
2016年10月25日 08:54
琉銀、VISA・マスターのカード加盟店開拓へ 訪日客需要拡大受け
2016年10月25日 08:48
おばぁタイムス（2016年10月25日）
2016年10月25日 08:45
前の記事へ
次の記事へ
Top News
一玉498円！タコライスのレタス減量も 葉野菜が品薄、沖縄県内で高騰
2016年10月26日 07:52
沖縄県内でレタスやキャベツなど葉野菜の価格が前年比で約２倍になるなど高騰している。北海道など産地への台風上陸や本州付近に秋雨前線が停滞したことで日照…
ニュース一覧
Feature
ひまりちゃん、がんばって 心臓移植向け米国に出発
2016年10月25日 20:43
医療用麻薬への誤解広がらないか… 高樹沙耶容疑者逮捕で医師の懸念
2016年10月26日 06:00
発祥の地・沖縄で成果披露 「空手の日」交流演武祭
2016年10月26日 07:34
米軍の普天間環境事故対応 「政治的に注意を要する事故」日本へ通報許可せず
2016年10月26日 07:15
「笑顔を見ちゃうとやめられんね」 東京で沖縄の歌と笑いを届ける“祭典”の仕掛け人
2016年10月25日 16:00
＜高校野球＞熊本・秀岳館で活躍 沖縄出身3選手
2016年10月25日 10:30
タイムス×クロス
先住民はまた土地を奪われるのか 米国パイプライン建設問題［平安名純代の想い風］
平安名 純代,アメリカ,先住民,石油パイプライン建設問題,国連人権委員会
2016年10月25日 14:00
タイムス×クロス コラム
ドジャース・沖縄県系ロバーツ監督の素顔 Ｗシリーズへ高まる期待［平安名純代・想い風］
平安名 純代
2016年10月18日 15:08
タイムス×クロス コラム
【木村草太の憲法の新手】（42）死刑制度の廃止 被害者支援は欠かせない
木村 草太
2016年10月16日 09:00
タイムス×クロス 木村草太の憲法の新手
琉球ゴールデンキングスの新たなる挑戦
「沖縄の宝」がBリーグの頂点を目指す日々。 （2）
渡瀬 夏彦
2016年10月15日 13:28
タイムス×クロス コラム
もっと見る
9秒でわかる！サクッとニュース
放置のレンタカー代79万円 沖縄防衛局が高江に2カ月半 市民「税金の無駄だ」
2016年10月25日 07:30
辺野古唯一論に一石？ 沖縄県が公明陸上案に期待感を示す理由
2016年10月24日 05:30
米空軍サイトから接続拒否…標的にされた本紙特約通信員
2016年10月23日 17:00
記者拘束や監視…「沖縄での報道の自由懸念」 国境なき記者団が異例声明
2016年10月23日 13:00
外国人観光客との事故でけが 沖縄署が人身事故扱い拒む 「すでに帰国」理由に
2016年10月21日 09:42
普天間移設先、公明党が沖縄県内陸上案を検討
2016年10月20日 10:39
「黙れコラ、シナ人」別の大阪の機動隊員も発言 沖縄県警が謝罪
2016年10月20日 05:35
高校生バイトら4人に給与払わず 那覇の洋菓子店オーナー書類送致
2016年10月19日 10:44
生乳が足りない…給食に加工乳 沖縄20市町村の一部小中学校
2016年10月18日 10:05
幻の新聞｢新沖縄｣の原紙発見 終戦直後に発行､米軍が停止
2016年10月17日 05:00
もっと見る
10月26日(水) 紙面
ご購読の
お申込み
最大2ケ月無料でお試し
電子新聞のお申込み
アクセスランキング
ニュース
解説・コラム
24時間
1週間
「土人」発言は何が問題なのか 大阪で沖縄女性らが見せ物にされた人類館事件
2016年10月20日 14:48
吉永小百合さん「海兵隊を東京に持ってきたら･･･」
2016年8月21日 11:38
大麻、沖縄の住宅街で栽培 販売目的か…末端価格500万円以上
2016年10月25日 10:32
ヤンバルクイナ、体の２倍のヘビ飲み込む 沖縄・国頭村
2016年4月5日 09:30
「どこつかんどんじゃボケ。土人が」 機動隊員が沖縄で暴言 ヘリパッド反対の芥川賞作家に
2016年10月19日 06:44
沖縄・自民の県議「反対派も暴言」 警察と市民を同列で比較
2016年10月26日 05:30
【動画あり 閲覧注意】なんじゃこれ？ アカマタ共食いの貴重映像撮影
2015年9月22日 17:30
【閲覧注意】「信じられない」 クモが鳥を食った
2011年8月30日 10:10
沖縄で巨大ハブ捕獲 「過去最大級だ」 名人も驚く2m18cm
2016年10月24日 06:45
記者拘束や監視…「沖縄での報道の自由懸念」 国境なき記者団が異例声明
2016年10月23日 13:00
ランキングをもっと見る
「どこつかんどんじゃボケ。土人が」 機動隊員が沖縄で暴言 ヘリパッド反対の芥川賞作家に
2016年10月19日 06:44
「土人」発言は何が問題なのか 大阪で沖縄女性らが見せ物にされた人類館事件
2016年10月20日 14:48
吉永小百合さん「海兵隊を東京に持ってきたら･･･」
2016年8月21日 11:38
百田尚樹さん、平野啓一郎さんらＳＮＳに投稿 「土人」発言
2016年10月22日 05:00
「土人」と言われた芥川賞作家、目取真俊さんはその時何を思ったか
2016年10月21日 11:00
「土人」発言 歴史に刻まれる暴言 警察は県民に謝罪を【記者の視点】
2016年10月19日 07:10
「土人」って何？ 宇宙人？ 沖縄の若者の実感は
2016年10月22日 10:43
全沖縄人に対する侮辱だ 佐藤優さん【インタビュー「土人」発言・2】
2016年10月22日 10:00
松井大阪知事「相手もむちゃくちゃ言っている」 「土人」発言の機動隊員を擁護
2016年10月20日 12:53
「土人」発言は沖縄県外の機動隊員か 「県民見下している」と怒りの声
2016年10月19日 07:21
ランキングをもっと見る
24時間
1週間
先住民はまた土地を奪われるのか 米国パイプライン建設問題［平安名純代の想い風］
2016年10月25日 14:00
［大弦小弦］日本人の乗客の皆さまにおわびします…
2016年10月24日 07:20
沖縄ヘイトを考える（上） 差別主義者のはけ口に
2016年8月3日 09:18
［大弦小弦］昼も夜もうるさい…
2016年10月25日 07:15
【木村草太の憲法の新手】（42）死刑制度の廃止 被害者支援は欠かせない
2016年10月16日 09:00
ドジャース・沖縄県系ロバーツ監督の素顔 Ｗシリーズへ高まる期待［平安名純代・想い風］
2016年10月18日 15:08
沖縄から貧困がなくならない本当の理由（６）貧困の本質
2016年9月30日 13:58
沖縄ヘイトを考える（下） 偏見生むデマ次々と
2016年8月3日 10:42
琉球ゴールデンキングスの新たなる挑戦「沖縄の宝」がBリーグの頂点を目指す日々。 （2）
2016年10月15日 13:28
オキカはなぜスイカと連動しないのか？ 沖縄初の交通系ICカードが描く未来
2015年5月2日 13:23
ランキングをもっと見る
沖縄ヘイトを考える（上） 差別主義者のはけ口に
2016年8月3日 09:18
［大弦小弦］「何を言っているんだ沖縄が」…
2016年10月20日 07:37
社説［機動隊「土人」発言］県民を愚弄するものだ
2016年10月20日 07:56
沖縄ヘイトを考える（下） 偏見生むデマ次々と
2016年8月3日 10:42
琉球放送「沖縄BON」に取材していただきましたの巻 運転手メシ（200）
2016年10月18日 16:56
［大弦小弦］日本人の乗客の皆さまにおわびします…
2016年10月24日 07:20
ドジャース・沖縄県系ロバーツ監督の素顔 Ｗシリーズへ高まる期待［平安名純代・想い風］
2016年10月18日 15:08
産業まつりの歩き方〜最高の飲み歩き指南編〜
2015年10月24日 17:59
琉球ゴールデンキングスの新たなる挑戦「沖縄の宝」がBリーグの頂点を目指す日々。 （2）
2016年10月15日 13:28
沖縄から貧困がなくならない本当の理由（６）貧困の本質
2016年9月30日 13:58
ランキングをもっと見る
注目トピックス
第6回世界のウチナーンチュ大会
世界中のウチナーンチュや県系人らが沖縄で一堂に会する第６回世界のウチナーンチュ大会。関連記事をまとめました。
高校野球
第139回九州大会（10月22日～27日）の全試合結果、イニングスコアはこちらから
クラウドファンディング「Link-U」開始
沖縄とあなたをつなぐクラウドファンディングサイト
サクサク！電子版がアプリに！
沖縄の新聞社で初の「電子新聞アプリ」をリリースしました。
今日もがっつり！運転手メシ
沖縄タイムスの運転手がつづるグルメブログ。「安い」「おいしい」「腹いっぱい」の食堂や総菜屋さんを紹介します。
しまくとぅば新聞ポッドキャスト
毎日曜に掲載の「うちなぁタイムス」で取り上げたしまくとぅばの音声データを紹介
注目のまとめ＆トピックス
人気記事
高校野球
ワールド通信員ネット
子どもの貧困
連載・誤解だらけの沖縄基地
「こども未来プロジェクト」支援先募集
読書
沖縄こども環境調査隊
Tweets by times_henoko
@theokinawatimesさんのツイート
沖縄タイムス