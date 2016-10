O desfile de vespera do Festival Mundial Uchinanchu foi realizado no dia 26, na Rua Internacional (Kokusai-dori).

Cerca de 5200 pessoas de 64 organizacoes estrangeiras de 20 paises e duas regioes do exterior, desfilaram orgulhosamente com seus trajes tipicos e bandeiras nacionais. A eles se juntaram 353 pessoas de 10 Kenjinkais (grupos de Uchinanchus) de dentro do Japao, como Toquio e Osaka, mais 250 pessoas da WUB (Worldwide Uchinanchu Business Association), sendo no total cerca de 6 mil pessoas.

No desfile, a rua se encheu de moradores de que aguardavam o “regresso a casa” dos Uchinanchus do exterior. O reencontro foi emocionante. Eles se cumprimentaram e abracaram.

As palavras de boas-vindas do governador Takeshi Onaga na cerimonia foram: “Sera um desfile de muita cor internacional. Recebamos eles calorosamente, com o coracao de Chumugukuru dos Uchinanchus.(português)

拡大する Festival Mundial Uchinanchu

第6回世界のウチナーンチュ大会の前夜祭パレードが26日、那覇市の国際通りで開かれた。海外20カ国・2地域から64団体、約5200人の沖縄にルーツを持つ県系人らがそれぞれの国の民族衣装をまとい、国旗を掲げて誇らしげに国際通りを練り歩いた。東京や大阪など国内県人会10団体353人、WUB(ワールドワイド・ウチナーンチュ・ビジネス・アソシエーション)250人も加わり、行進団は約6千人となった。

パレードでは、海外からの「里帰り」を歓迎する県民が通りを埋め、声を掛け合い抱擁を交わして再会を喜んだ。式典で翁長雄志知事は「国際色豊かなパレード。ウチナーンチュのチムグクルで温かく迎えよう」とあいさつした。