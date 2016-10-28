ありのままの沖縄を見てよ 脚本家・上原正三さん【インタビュー「土人」発言・8】

４５年前、「帰ってきたウルトラマン」の「怪獣使いと少年」で人間の集団心理の怖さを描いた。今、政府に逆らう沖縄の人間を「土人」「シナ人」と呼び、歯止め…