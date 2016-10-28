※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼第６回世界のウチナーンチュ大会（午前９時半、沖縄セルラースタジアム那覇／沖縄セルラーパーク那覇、～３０日）
▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」・五感で楽しむ体験型庭園（午前１０時、パレットくもじ、～１１月１２日）
▼しろませいゆう・絵本「歌うの大好き♪ ミミクジラ～」発売記念読み聞かせ会（午後２時・３時半、ジュンク堂書店那覇店）
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城～琉球王国への誘い～（午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～１１月３０日）
▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）
▼沖縄県産本フェアｉｎ東風平（午前１１時、ニシムイ西森美術、～３０日）
▼熱帯の植物体験イベント「カラーリーフでしおり作り」（午後１時半、海洋博公園 熱帯ドリームセンター、～３０日）
▼ふれあい体験室ワークショップ「ふれたい博士の星空影絵」（県立博物館・美術館）
▼アウトドアフェア（午前１０時、ジュンク堂書店那覇店、～３１日）
▼ＯＲＩＯＮ ＯＫＴＯＢＥＲ ＦＥＳＴ２０１６（午後６時、オリオンビール園やんばるの森、きょうまで）
▼ハッピーハロウィン２０１６（カヌチャリゾート、～３１日）
■音楽
▼沖縄アカリトライブ２０１６（午後７時、ガンガラーの谷 ケイブカフェ）
▼小田和正ｔｏｕｒ２０１６君住む街へ（午後６時、宜野湾海浜公園屋外劇場、３０日まで）
▼第２回アジア麺ロード＆アジアユナイトジャム音楽祭（午前１１時、にぎわい広場、３０日まで）
▼声楽同好会アルテ第６回発表会（午後２時、パレット市民劇場）
■相談
▼県行政書士会街頭無料相談会（午前１０時、宮古島市・働く女性の家ゆいみなぁ）
■祭り
▼第２３回名桜祭（午前１１時、名桜大学、～３０日）
▼第４２回読谷まつり（午後１時、読谷村運動広場、～３０日）
■アート・展覧会
▼真榮田文子個展（ラット＆シープ、～３１日）
▼金城幸彦写真展（沖縄メディカル病院、～３１日）「映画看板職人の絵描き塾」作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～１１月５日）
▼鏡像の祖国－アルゼンチンの日系人たち－（県立博物館・美術館、～３０日）
▼第９回Ｐｈｏｔｏ ｉｓ ａｒｔ Ａｒｔ ｉｓ ｈｅａｒｔ展（県立博物館・美術館県民ギャラリー、～３０日）
▼琉球の雅 漆～いま・むかし～展（沖縄科学技術大学院大学、～３０日）
▼愛陶芸大堂窯迎里正光陶芸展（青砂工芸館、～１１月６日）
■タイムスのイベント
▼第６回世界のウチナーンチュ大会連携イベント 垂見健吾写真展「新琉球人の肖像」（タイムスビル１階エントランス 午前１０時～午後６時、入場無料、３０日まで）
▼第１２回ＮＯＲＩ絵画１６人展（タイムスギャラリー 午前１０時～午後７時、入場無料、３０日まで）
▼那覇市制施行９５周年記念「正子・ロビンズ・サマーズ絵画展―辻（チージ）、ＯＫＩＮＡＷＡそしてアメリカ」（タイムスホール 午前１０時～午後６時、入場無料、～３１日）