※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」（午前１０時、パレットくもじ、～１２日）▼「写真甲子園」歴代沖縄優勝校作品展＋高校生のためのワークショップと写真展（午前９時半、那覇市ぶんかテンブス館、～６日）▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城～琉球王国への誘い（午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～３０日）▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）

■伝統芸能

首里城祭・琉球王国時代の風が吹く（午前１０時、首里城公園）

■講演・研修

営業・販売力ブラッシュアップセミナー（全３回）・企業様向けセミナー（午後１時半、糸満工業団地会館）▼市民講演会「統合失調症ってなんだろう？～統合失調症の理解～」（午後２時、那覇市保健所）

■習い事

県産野菜で「健康長寿地域」を目指そう！料理講習会ｉｎ今帰仁（午後１時、今帰仁の駅そーれ）

■アート・展覧会

朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）▼「映画看板職人の絵描き塾」作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～５日）▼第９回なは市民芸術展（那覇市民ギャラリー、～６日）▼愛陶芸大堂窯迎里正光陶芸展（青砂工芸館、～６日）