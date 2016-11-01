メニュー
検索
facebook
twitter
会員登録
ログイン
メニュー
検索
基地問題
ニュース
沖縄情報
社説・オピニオン
電子新聞
ショップ
facebook
twitter
会員登録
ログイン
トップページ
基地問題
米軍
普天間・辺野古
地位協定
尖閣
東アジア情勢
ニュース
今日のニュース
サクッと
政治
経済
社会
スポーツ
国際
文化・芸能
エンタメ
プレスリリース
深掘り
Q&A
沖縄情報
観光
交通
グルメ
W
台風
気象
動物
イベント
新スポット
新商品
釣り
高校野球
社説・オピニオン
社説
大弦小弦
タイムス✕クロス
木村草太憲法の新手
樋口耕太郎のオキナワ・ニューメディア
電子新聞
紙面一覧
お申し込み
お問い合わせ
電子新聞とは
SNS
twitter
辺野古・高江twitter
facebook
YouTube
google+
ライブカメラ
沖縄タイムスから
ワラビーブログ
運転手メシ
デジタル特集
マニフェストスイッチ
沖縄戦デジタルアーカイブ
具志頭村 空白の沖縄戦
辺野古2014
ショップ
連載・コラム
社説
大弦小弦
タイムス✕クロス
運転手メシ
しまパス会員
管理画面
会員登録
タイムス＋プラスとは
ログイン
2016年(平成28年) 11月1日 旧暦 10月2日 大安
基地問題
ニュース
沖縄情報
社説・オピニオン
電子新聞
SNS
デジタル特集
ショップ
米軍
普天間・辺野古
地位協定
尖閣
東アジア情勢
今日のニュース
サクッと
政治
経済
社会
スポーツ
国際
文化・芸能
エンタメ
プレスリリース
深掘り
Q&A
観光
交通
グルメ
W
台風
気象
動物
イベント
新スポット
新商品
釣り
高校野球
社説
大弦小弦
タイムス✕クロス
木村草太憲法の新手
樋口耕太郎のオキナワ・ニューメディア
紙面一覧
お申し込み
お問い合わせ
電子新聞とは
twitter
辺野古・高江twitter
facebook
YouTube
google+
ライブカメラ
沖縄タイムスから
ワラビーブログ
運転手メシ
マニフェストスイッチ
沖縄戦デジタルアーカイブ
具志頭村 空白の沖縄戦
辺野古2014
トピックス＆まとめ
「土人」発言
運転手メシ
クラウドファンディングLink-U
電子版アプリのご案内
高江ヘリパッド
情報をお寄せください
沖縄タイムス＋プラス プレミアム
おばぁタイムス（2016年11月1日）
2016年11月1日 08:50
おばぁタイムス
Tweet
この記事は有料会員（ニュースサイトプラン）限定です。
有料プランに登録すると、続きをお読み頂けます。
会員に登録して有料プランを選択する
沖縄タイムス＋プラスでは、会員プランに応じて読める記事の範囲が異なります。最大２ヶ月の無料お試し期間があります。詳しくはこちらからどうぞ。
会員の方はログイン
関連リンク
おばぁタイムス（2016年10月31日）
おばぁタイムス（2016年10月30日）
おばぁタイムス（2016年10月29日）
おばぁタイムス（2016年10月28日）
おばぁタイムス（2016年10月27日）
[PR]メディカル広告シリーズ
がんの時代に ～治療の現場 沖縄のいま～
南部徳洲会病院
沖縄タイムス＋プラス プレミアムのバックナンバー
泡盛マイスター資格、更新制へ レベル向上目指す
2016年11月1日 09:04
キングス、滋賀に苦杯 バスケBリーグ第12戦
2016年11月1日 08:56
＜世界空手V＞喜友名「静と動」融合 持ち味の「眼力」でも圧倒
2016年10月31日 15:24
おばぁタイムス（2016年10月31日）
2016年10月31日 09:30
おばぁタイムス（2016年10月30日）
2016年10月30日 10:48
夏は冷やして冬は暖める 地中熱による換気システムを紹介 沖縄スマートアイランドプロジェクトのセミナー
2016年10月29日 18:00
前の記事へ
次の記事へ
Top News
感動 抱擁 ごきげんよう ウチナーンチュ大会・海外参加者帰国へ
2016年11月1日 08:06
「第６回世界のウチナーンチュ大会」閉幕から一夜明けた３１日、海外からの参加者らは続々と帰国の途に就いた。那覇空港では別れを惜しみ、抱擁を交わす家族や…
ニュース一覧
Feature
20年後の沖縄、6戸に1戸は空き家に 人口減など影響
2016年11月1日 05:00
小田急グループ「UDS」が宮古島にホテル建設へ
2016年11月1日 05:00
沖縄の所得税申告漏れ６７億円 国税事務所が公表
2016年11月1日 05:00
ありがとうココストア 全国最後の閉店は宮古島
2016年10月31日 20:20
泡盛”屋台村”きょうから カクテルの試飲も可能！
2016年11月1日 05:00
タイムス×クロス
沖縄は軍事植民地 土人発言 日米の統治者意識の発露［平安名純代の想い風］
平安名 純代
2016年10月31日 05:00
タイムス×クロス コラム
先住民はまた土地を奪われるのか 米国パイプライン建設問題［平安名純代の想い風］
平安名 純代,アメリカ,先住民,石油パイプライン建設問題,国連人権委員会
2016年10月25日 14:00
タイムス×クロス コラム
ドジャース・沖縄県系ロバーツ監督の素顔 Ｗシリーズへ高まる期待［平安名純代・想い風］
平安名 純代
2016年10月18日 15:08
タイムス×クロス コラム
【木村草太の憲法の新手】（42）死刑制度の廃止 被害者支援は欠かせない
木村 草太
2016年10月16日 09:00
タイムス×クロス 木村草太の憲法の新手
もっと見る
9秒でわかる！サクッとニュース
嘉手納基地の米軍機 1日で328回飛行 過去最多
2016年10月31日 14:40
沖縄の高校生、不登校が全国の2倍 いじめは小中高で倍増2335件
2016年10月28日 10:26
差別発言抗議から「機動隊撤退」が消えた理由 沖縄県議会攻防の舞台裏
2016年10月28日 07:53
沖縄県議会、「土人」発言の抗議決議へ 自民は「抗議者への発言」と反対
2016年10月27日 05:00
医療用麻薬への誤解広がらないか… 高樹沙耶容疑者逮捕で医師の懸念
2016年10月26日 06:00
放置のレンタカー代79万円 沖縄防衛局が高江に2カ月半 市民「税金の無駄だ」
2016年10月25日 07:30
辺野古唯一論に一石？ 沖縄県が公明陸上案に期待感を示す理由
2016年10月24日 05:30
米空軍サイトから接続拒否…標的にされた本紙特約通信員
2016年10月23日 17:00
記者拘束や監視…「沖縄での報道の自由懸念」 国境なき記者団が異例声明
2016年10月23日 13:00
外国人観光客との事故でけが 沖縄署が人身事故扱い拒む 「すでに帰国」理由に
2016年10月21日 09:42
もっと見る
11月1日(火) 紙面
ご購読の
お申込み
最大2ケ月無料でお試し
電子新聞のお申込み
アクセスランキング
ニュース
解説・コラム
24時間
1週間
のあちゃん心臓移植終え20日帰国 ひまりちゃんに余剰金3千万円贈る
2016年9月16日 12:20
沖縄のファミマ300店超に ココストア買収で勢力図変化
2015年9月9日 07:00
「全部ＯＫ！」562グラムで生まれ、元気に迎えた12歳の春
2016年3月27日 15:50
ひまりちゃん募金、目標2億9500万円達成 渡米手術へ「スタート地点に立てた」
2016年10月20日 14:22
クラゲに刺され病院に行くつもりが…宜野湾市職員ら機転、台湾の子救う
2015年8月26日 15:51
石垣島北部で謎の発光体 円盤状に「鳥肌」 天灯との指摘も
2016年10月1日 06:28
無数の支援、未来へ一歩 ひまりちゃん両親「皆の願い」に感謝
2016年10月21日 12:21
ファミリーマート大行列で入店制限 久米島に１号店
2016年10月15日 10:04
世界空手団体形で日本「金」 発祥地の沖縄トリオが見せた大技
2016年10月31日 10:26
沖縄は軍事植民地 土人発言 日米の統治者意識の発露［平安名純代の想い風］
2016年10月31日 05:00
ランキングをもっと見る
のあちゃん心臓移植終え20日帰国 ひまりちゃんに余剰金3千万円贈る
2016年9月16日 12:20
沖縄・自民の県議「反対派も暴言」 警察と市民を同列で比較
2016年10月26日 05:30
「土人」発言は何が問題なのか 大阪で沖縄女性らが見せ物にされた人類館事件
2016年10月20日 14:48
高樹沙耶容疑者、石垣島に海が見渡せる家 「気さくな人」と近所の住民
2016年10月26日 05:00
大麻、沖縄の住宅街で栽培 販売目的か…末端価格500万円以上
2016年10月25日 10:32
ひまりちゃん、がんばって 心臓移植向け米国に出発
2016年10月25日 20:43
百田尚樹さん、平野啓一郎さんらＳＮＳに投稿 「土人」発言
2016年10月22日 05:00
男子生徒に淫行の疑い 沖縄で女性教諭逮捕 容疑否認
2016年8月15日 07:25
ウルトラマン屈指の異色作 沖縄出身脚本家・上原正三さんが挑んだタブー
2016年3月27日 11:00
「どこつかんどんじゃボケ。土人が」 機動隊員が沖縄で暴言 ヘリパッド反対の芥川賞作家に
2016年10月19日 06:44
ランキングをもっと見る
24時間
1週間
沖縄は軍事植民地 土人発言 日米の統治者意識の発露［平安名純代の想い風］
2016年10月31日 05:00
300グラムのステーキにサラダ・ご飯・スープ食べ放題【運転手メシ】
2016年4月4日 11:17
ゲオ那覇新都心店の売り上げが常に全国トップ級のワケ
2015年10月29日 11:13
社説［「土人」発言で抗議決議］喧嘩両成敗ではすまぬ
2016年10月29日 09:00
社説［「寛容と共生」次世代へ］ウチナーンチュ大会閉幕
2016年10月31日 07:29
先住民はまた土地を奪われるのか 米国パイプライン建設問題［平安名純代の想い風］
2016年10月25日 14:00
“至福”の朝ごはん、こだわりのみそ 那覇市泉崎「味噌めしや まるたま」
2016年10月28日 16:45
［大弦小弦］日本人の乗客の皆さまにおわびします…
2016年10月24日 07:20
［大弦小弦］元ジュリ（遊女）で旧日本軍の第３２軍司令部壕に…
2016年10月30日 11:04
沖縄から貧困がなくならない本当の理由（６）貧困の本質
2016年9月30日 13:58
ランキングをもっと見る
沖縄の少女売買春、搾取する男性側の問題点とは？
2016年1月12日 15:15
社説［「土人」発言で抗議決議］喧嘩両成敗ではすまぬ
2016年10月29日 09:00
先住民はまた土地を奪われるのか 米国パイプライン建設問題［平安名純代の想い風］
2016年10月25日 14:00
“至福”の朝ごはん、こだわりのみそ 那覇市泉崎「味噌めしや まるたま」
2016年10月28日 16:45
沖縄ヘイトを考える（上） 差別主義者のはけ口に
2016年8月3日 09:18
［大弦小弦］日本人の乗客の皆さまにおわびします…
2016年10月24日 07:20
沖縄は軍事植民地 土人発言 日米の統治者意識の発露［平安名純代の想い風］
2016年10月31日 05:00
【木村草太の憲法の新手】（42）死刑制度の廃止 被害者支援は欠かせない
2016年10月16日 09:00
沖縄ヘイトを考える（下） 偏見生むデマ次々と
2016年8月3日 10:42
ゲオ那覇新都心店の売り上げが常に全国トップ級のワケ
2015年10月29日 11:13
ランキングをもっと見る
注目トピックス
第69回沖展 作品募集
第６９回沖展の作品を募集します。 創造力あふれる多彩な作品をお待ちしています。
クラウドファンディング「Link-U」開始
沖縄とあなたをつなぐクラウドファンディングサイト
サクサク！電子版がアプリに！
沖縄の新聞社で初の「電子新聞アプリ」をリリースしました。
今日もがっつり！運転手メシ
沖縄タイムスの運転手がつづるグルメブログ。「安い」「おいしい」「腹いっぱい」の食堂や総菜屋さんを紹介します。
しまくとぅば新聞ポッドキャスト
毎日曜に掲載の「うちなぁタイムス」で取り上げたしまくとぅばの音声データを紹介
注目のまとめ＆トピックス
人気記事
高校野球
ワールド通信員ネット
子どもの貧困
連載・誤解だらけの沖縄基地
「こども未来プロジェクト」支援先募集
読書
沖縄こども環境調査隊
Tweets by times_henoko
@theokinawatimesさんのツイート
沖縄タイムス