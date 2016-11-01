※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」（午前１０時、パレットくもじ、～１２日）
▼「写真甲子園」歴代沖縄優勝校作品展＋高校生のためのワークショップと写真展（午前９時半、那覇市ぶんかテンブス館、～６日）
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城～琉球王国への誘い～（午前９時半／午後２時／４時、首里城公園、～３０日）
▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）
▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）
■伝統芸能
▼首里城祭（午前１０時、首里城公園、あすまで）
■講演・研修
▼営業・販売力ブラッシュアップセミナー（全３回）企業向け（午後１時半、糸満工業団地会館）
▼第４７回精神保健福祉普及大会「災害とこころのケア」（午後１時、宜野湾市民会館）
■アート・展覧会
▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）
▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）
▼「映画看板職人の絵描き塾」作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～５日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）
▼第９回なは市民芸術展（那覇市民ギャラリー、～６日）
▼愛陶芸大堂窯迎里正光陶芸展（青砂工芸館、～６日）
■タイムスのイベント
▼久茂地アワモリ屋台村（タイムスビル１階エントランス 午後５時～午後９時、～５日）、トークライブ（幸田聡×平良こずえ）午後７時と８時、入場無料
▼第６４回全琉小中高校図画・作文・書道コンクール最優秀作品展（タイムスギャラリー 午前１０時～午後６時、入場無料、～６日）