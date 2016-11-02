■催し物

第３２回那覇市医師会「健康ウォーキング大会」（午前１０時、那覇新都心公園）▼バンタガヴァンワイン祭り２０１６（正午、クニンダテラス）▼「沖縄の手帳を使おう！」トークイベント（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」（午前１０時、パレットくもじ、～１２日）▼「写真甲子園」歴代沖縄優勝校作品展＋高校生のためのワークショップと写真展（午前９時半、那覇市ぶんかテンブス館、～６日）▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城～琉球王国への誘い（午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～３０日）▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）▼朝ヨガ＋朝ごはん・ココロとカラダに「気づき」と「癒し」を（午前９時、Ｃａｆｅやぶさち、～２３日）▼なつかしの写真展まちぐゎーで観る！世界のウチナーンチュ大会（午後１２時、ガーブ川水上店舗２階ギャラリー、～１２日）

■健康・福祉

みんなで笑おう‼笑いと健康～モーニングラフターヨガ（笑いヨガ）（午前７時、那覇新都心公園）

■伝統芸能

首里城祭（午前１０時、首里城公園、きょうまで）

■講演・研修

朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「担当学芸員による展示解説」（午後２時、壺屋焼物博物館）

■アート・展覧会

朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）▼田中紀子型染展－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）▼「映画看板職人の絵描き塾」作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、～５日）▼文化の日博物館常設展美術館コレクション展無料開放‼（県立博物館・美術館）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）▼第９回なは市民芸術展（那覇市民ギャラリー、～６日）▼第３９回県工芸公募展（県立博物館・美術館、～６日）▼愛陶芸大堂窯迎里正光陶芸展（青砂工芸館、～６日）

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。