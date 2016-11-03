※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」・五感で楽しむ体験型庭園（午前１０時、パレットくもじ、～１２日）
▼「写真甲子園」歴代沖縄優勝校作品展＋高校生のためのワークショップと写真展（午前９時半、那覇市ぶんかテンブス館、～６日）
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城～琉球王国への誘い（午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～３０日）
▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）
▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）
▼沖映通りえきまえ一箱古本市プレゼンツ「南陀楼綾繁さんトークショー」（午後７時、ジュンク堂書店那覇店）
▼なつかしの写真展 まちぐゎーで観る！世界のウチナーンチュ大会（正午、ガーブ川水上店舗２階ギャラリー、～１２日）
■アート・展覧会
▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）
▼「田中紀子型染展」紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）
▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）
▼「映画看板職人の絵描き塾」作品展（茶房＆酒房毬＝パレットくもじ９Ｆ、あすまで）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）
▼第９回なは市民芸術展（那覇市民ギャラリー、～６日）
▼第３９回県工芸公募展（県立博物館・美術館、～６日）
▼愛陶芸大堂窯迎里正光陶芸展（青砂工芸館、～６日）
■タイムスのイベント
▼久茂地アワモリ屋台村（タイムスビル１階エントランス 午後５時～９時、５日まで。トーク＆ライブ（幸田聡×Ｃｏｊａｃｏ）午後７時・８時、入場無料）
▼第６４回全琉小中高校図画・作文・書道コンクール最優秀作品展 午前１０時～午後６時、入場無料（～６日）