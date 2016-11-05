※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼ガイドと歩く那覇まちま～い まちに息づく島唄の生命の力～ノリノリ♪夕暮れ民謡酒場～（午後５時半、国際通り、～２７日）
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城～琉球王国への誘い～（午前９時半～／午後２時～／午後４時～、首里城公園、～３０日）
▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」・五感で楽しむ体験型庭園（午前１０時、パレットくもじ、～１２日）
▼沖縄ファミリーマートプレゼンツ ＣＩＮＥＭＡ ＰＩＣＮＩＣ（シネマピクニック）（午後６時、西原町町民交流センター さわふじ未来ホール、～２７日）
▼「写真甲子園」歴代沖縄優勝校作品展＋高校生のためのワークショップと写真展“ＰＨＯＴＯ ＳＴＥＰ ＵＰ”・沖縄写真タイフーン＜北から南から＞（午前９時半、那覇市ぶんかテンブス館）
▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）
▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７・幻想的な１００万の星たちが彩る（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）
▼浦添グスク散策会（午前９時半、浦添大公園）
▼なつかしの写真展 まちぐゎーで観る！世界のウチナーンチュ大会（正午、ガーブ川水上店舗２階ギャラリー、～１２日）
▼「前略 南ぬシマジマ」発売記念 平田太一さんトーク＆サイン会（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）
■祭り
▼第１２回壺屋やちむん通り祭り２０１６（午前１０時、壺屋やちむん通り）
▼第５７回沖大祭・ハイサイ！行きたい！沖大祭！～おっきーだい♪レボリューション～（午前１１時、沖縄大学）
■アート・展覧会
▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「一六一六年～琉球陶始四〇〇年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）
▼「田中紀子型染展」－紅型工房 染虫（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）
▼友利哲夫写真展（本部町立博物館・図書館、～２０日）
▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）
▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）
▼第９回なは市民芸術展（那覇市民ギャラリー）
▼第３９回県工芸公募展（県立博物館・美術館）
▼愛陶芸 大堂窯 迎里正光陶芸展（青砂工芸館）
■タイムスのイベント
▼第６４回全琉小中高校図画・作文・書道コンクール最優秀作品展（タイムスギャラリー 午前１０時～午後６時、入場無料、６日まで）
▼「第七回笑い福らしゃ・健康寄席」（タイムスホール）昼公演 午後１時３０分、夜公演 午後６時３０分 当日券は一般２０００円、高校生以下１０００円。問い合わせはクリエイティブアルファ、電話０９８・９３３・１８８７