※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

首里城公園
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首里城公園

■催し物

　▼ガイドと歩く那覇まちま～い　まちに息づく島唄の生命の力～ノリノリ♪夕暮れ民謡酒場～（午後５時半、国際通り、～２７日）

　▼ガイドと歩く那覇まちま～い　首里城～琉球王国への誘い～（午前９時半～／午後２時～／午後４時～、首里城公園、～３０日）

　▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ　ＢＹ　ＮＡＫＥＤ」・五感で楽しむ体験型庭園（午前１０時、パレットくもじ、～１２日）

　▼沖縄ファミリーマートプレゼンツ　ＣＩＮＥＭＡ　ＰＩＣＮＩＣ（シネマピクニック）（午後６時、西原町町民交流センター　さわふじ未来ホール、～２７日）

　▼「写真甲子園」歴代沖縄優勝校作品展＋高校生のためのワークショップと写真展“ＰＨＯＴＯ　ＳＴＥＰ　ＵＰ”・沖縄写真タイフーン＜北から南から＞（午前９時半、那覇市ぶんかテンブス館）

　▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ　ＧＡＴＥ　ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）

　▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７・幻想的な１００万の星たちが彩る（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）

　▼浦添グスク散策会（午前９時半、浦添大公園）

　▼なつかしの写真展　まちぐゎーで観る！世界のウチナーンチュ大会（正午、ガーブ川水上店舗２階ギャラリー、～１２日）

　▼「前略　南ぬシマジマ」発売記念　平田太一さんトーク＆サイン会（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）

■祭り

　▼第１２回壺屋やちむん通り祭り２０１６（午前１０時、壺屋やちむん通り）

　▼第５７回沖大祭・ハイサイ！行きたい！沖大祭！～おっきーだい♪レボリューション～（午前１１時、沖縄大学）

■アート・展覧会

　▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「一六一六年～琉球陶始四〇〇年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）

　▼「田中紀子型染展」－紅型工房　染虫（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）

　▼友利哲夫写真展（本部町立博物館・図書館、～２０日）

　▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）

　▼所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

　▼戦争と人間展　ケーテ・コルビッツ　浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）

　▼第９回なは市民芸術展（那覇市民ギャラリー）

　▼第３９回県工芸公募展（県立博物館・美術館）

　▼愛陶芸　大堂窯　迎里正光陶芸展（青砂工芸館）

■タイムスのイベント

　▼第６４回全琉小中高校図画・作文・書道コンクール最優秀作品展（タイムスギャラリー　午前１０時～午後６時、入場無料、６日まで）

　▼「第七回笑い福らしゃ・健康寄席」（タイムスホール）昼公演　午後１時３０分、夜公演　午後６時３０分　当日券は一般２０００円、高校生以下１０００円。問い合わせはクリエイティブアルファ、電話０９８・９３３・１８８７