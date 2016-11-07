※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」（午前１０時、パレットくもじ、～１２日）▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城～琉球王国への誘い（午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～３０日）▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）▼なつかしの写真展 まちぐゎーで観る！世界のウチナーンチュ大会（午後１２時、ガーブ川水上店舗２階ギャラリー、～１２日）

■講演・研修

営業・販売力ブラッシュアップセミナー（全３回）企業向け（午後１時半、糸満工業団地会館）

■アート・展覧会

朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）▼友利哲夫写真展（本部町立博物館・図書館、～２０日）▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼アトリエ遊 絵画教室展（那覇市民ギャラリー、～１３日）▼＜沖縄・アジア＞フォトクロスロード展（那覇市民ギャラリー、～１３日）▼久米梁氏美術展（那覇市民ギャラリー、～１３日）