※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。
■催し物
▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」（午前１０時、パレットくもじ、～１２日）
▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城（午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～３０日）
▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）
▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）
▼なつかしの写真展 まちぐゎーで観る！世界のウチナーンチュ大会（正午、ガーブ川水上店舗２階ギャラリー、～１２日）
■アート・展覧会
▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）
▼田中紀子型染展－紅型工房 染虫（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）
▼友利哲夫写真展（本部町立博物館・図書館、～２０日）
▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心（ユークイティヌチムググル）」第６回世界のウチナーンチュ大会博物館特別企画（県立博物館・美術館、～１２月４日）
▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）
▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）
▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）
▼アトリエ遊絵画教室展（那覇市民ギャラリー、～１３日）
▼＜沖縄・アジア＞フォトクロスロード展（那覇市民ギャラリー、～１３日）
▼久米梁氏美術展（那覇市民ギャラリー、～１３日）
■タイムスのイベント
▼イオン琉球ビジネススーツ特別販売会（タイムスビル１階エントランス 午前９時～午後７時、あす９日まで）
▼第３２回やちむん会展（タイムスギャラリー 午前１０時～午後７時、入場無料、～１３日）
▼大久保寛司の輝く経営未来塾２０１６（タイムスホール 午後２時開演、受講料８千円）