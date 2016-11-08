　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

　▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ　ＢＹ　ＮＡＫＥＤ」（午前１０時、パレットくもじ、～１２日）

　▼ガイドと歩く那覇まちま～い　首里城（午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～３０日）

　▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ　ＧＡＴＥ　ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）

　▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）

　▼なつかしの写真展　まちぐゎーで観る！世界のウチナーンチュ大会（正午、ガーブ川水上店舗２階ギャラリー、～１２日）

■アート・展覧会

　▼朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）

　▼田中紀子型染展－紅型工房　染虫（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）

　▼友利哲夫写真展（本部町立博物館・図書館、～２０日）

　▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心（ユークイティヌチムググル）」第６回世界のウチナーンチュ大会博物館特別企画（県立博物館・美術館、～１２月４日）

　▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）

　▼所蔵資料展「土地と移民　シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）

　▼戦争と人間展　ケーテ・コルビッツ　浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）

　▼アトリエ遊絵画教室展（那覇市民ギャラリー、～１３日）

　▼＜沖縄・アジア＞フォトクロスロード展（那覇市民ギャラリー、～１３日）

　▼久米梁氏美術展（那覇市民ギャラリー、～１３日）

■タイムスのイベント

　▼イオン琉球ビジネススーツ特別販売会（タイムスビル１階エントランス　午前９時～午後７時、あす９日まで）

　▼第３２回やちむん会展（タイムスギャラリー　午前１０時～午後７時、入場無料、～１３日）

　▼大久保寛司の輝く経営未来塾２０１６（タイムスホール　午後２時開演、受講料８千円）