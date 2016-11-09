※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。

■催し物

▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」・五感で楽しむ体験型庭園（午前１０時、パレットくもじ、～１２日）▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城 ～琉球王国への誘い～・毎日３回出発（午前９時半～／午後２時～／午後４時～）（首里城公園、～３０日）▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７・幻想的な１００万の星たちが彩る（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）▼なつかしの写真展 まちぐゎーで観る！世界のウチナーンチュ大会（午後１２時、ガーブ川水上店舗２階ギャラリー、～１２日）

■講演・研修

▼第１０回「介護の日」講演会２０１６（午後２時、パレット市民劇場）

■アート・展覧会

▼朝鮮人陶工来琉四〇〇年記念特別展「一六一六年～琉球陶始四〇〇年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）▼第４０回ニシムイ西森美術企画展「田中紀子型染展」－紅型工房 染虫（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）▼友利哲夫写真展（本部町立博物館・図書館、～２０日）▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心（ユークイティヌチムググル）」・第６回世界のウチナーンチュ大会博物館特別企画（県立博物館・美術館、～１２月４日）▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）▼沖縄公文書館所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）▼アトリエ遊 絵画教室展（那覇市民ギャラリー、～１３日）▼＜沖縄・アジア＞フォトクロスロード展（那覇市民ギャラリー、～１３日）▼久米梁氏 美術展（那覇市民ギャラリー、～１３日）

■タイムスギャラリー

第３２回やちむん会展 午前１０時～午後７時、入場無料（～１３日）