■タイムスギャラリー

第３２回やちむん会展 午前１０時～午後７時、入場無料（～１３日）

■催し物

岩手県葛巻町×北中城村 合同物産展・岩手の美味しいモノはいかがですか？（午前１０時、イオンモール沖縄ライカム、～１３日）▼パレットくもじ・デパートリウボウ２５周年記念「ＦＬＯＷＥＲＳ ＢＹ ＮＡＫＥＤ」（午前１０時、パレットくもじ、～１２日）▼ガイドと歩く那覇まちま～い 首里城（午前９時半・午後２時・４時、首里城公園、～３０日）▼アジア最強の縁結びの神様が沖縄市にやってくる！（ＫＯＺＡ ＧＡＴＥ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ、～１２月４日）▼スターダストファンタジア２０１６‐２０１７（午後６時、カヌチャリゾート、～１２月３１日）▼２０１６くもじイルミネーション合同点灯式（午後５時５０分、パレットくもじ）▼なつかしの写真展 まちぐゎーで観る！世界のウチナーンチュ大会（午後１２時、ガーブ川水上店舗２階ギャラリー、～１２日）

■アート・展覧会

朝鮮人陶工来琉４００年記念特別展「１６１６年～琉球陶始４００年～」（壺屋焼物博物館、～１２月２５日）▼田中紀子型染展－紅型工房染虫（ニシムイ西森美術、～１２月３０日）▼友利哲夫写真展（本部町立博物館・図書館、～２０日）▼移民資料展「ウチナーンチュの世越の肝心（ユークイティヌチムググル）」（県立博物館・美術館、～１２月４日）▼沖縄の戦時船舶と尖閣列島戦時遭難事件（八重山平和祈念館、～２７日）▼所蔵資料展「土地と移民 シマを出て新しい土地へ」（県公文書館、～５月７日）▼戦争と人間展 ケーテ・コルビッツ 浜田知明（佐喜眞美術館、～１月３０日）▼アトリエ遊絵画教室展、＜沖縄・アジア＞フォトクロスロード展、久米梁氏美術展（那覇市民ギャラリー、～１３日）

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。